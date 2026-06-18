Marché sous pression, REP PMCB, rénovation : l’UFME a fixé ses priorités lors de son AG annuelle.

Le marché de la construction et de la rénovation en berne, les coûts des matières premières en hausse, un cadre réglementaire environnemental en pleine évolution : c'est dans ce contexte sous pression que l'Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) a tenu son assemblée générale annuelle, le 4 juin dernier au Palais de la Bourse de Lille. Plus de 170 professionnels ont fait le déplacement pour ce rendez-vous annuel de la filière Portes et Fenêtres.

Le président Laurent Demasles et le délégué général Philippe Macquart ont présenté les actions engagées pour accompagner les adhérents face à ces difficultés.

Parmi les priorités affichées : la reconnaissance de l'efficacité des menuiseries françaises auprès des décideurs publics, la participation aux évolutions réglementaires environnementales — dont la refonte de la REP PMCB et le lancement de la REP Emballages Professionnels (EPRO) au 1er juillet prochain — et les travaux autour du Règlement européen sur les Produits de Construction (RPC).

Laurent Demasles dresse un tableau sombre de la situation économique de la filière, tout en appelant à une mobilisation collective : « Chaque nouvelle crise révèle et amplifie les fragilités existentielles de notre système. Face à ce chaos, l'UFME refuse la fatalité. Notre logiciel de pensée doit s'adapter et évoluer pour passer de la défense à l'offensive collective. "L'union fait la force" n'est plus un slogan mais notre armure pour sécuriser nos savoir-faire, nos entreprises, notre rôle incontournable dans la rénovation énergétique, mais aussi nos ambitions de recyclage en boucle fermée et d'excellence industrielle française. Des enjeux d'avenir pris à bras-le-corps par l'UFME depuis de nombreuses années. Et si les basculements en cours confirment nos choix, ils appellent surtout à intensifier le rythme de nos actions, à renforcer et, si nécessaire, à réinventer les modes de mobilisation de nos adhérents et de l'ensemble des acteurs de la filière française Portes et Fenêtres ».

Vers un syndicat « à mission »

L'assemblée générale a été l'occasion de présenter une évolution structurelle engagée depuis un an : la transition de l'UFME vers un modèle de syndicat « à mission », avec l'inscription d'une raison d'être dans ses statuts.

L'objectif est d'élargir le champ d'action au-delà des seuls impératifs économiques, pour y intégrer des dimensions sociales, environnementales, énergétiques et territoriales.

La démarche bénéficierait du soutien de près de 80 % des adhérents consultés. Dans cette logique, le syndicat appelle ses membres à s'engager les commissions thématiques.

Aides à la rénovation : maintenir la fenêtre dans les dispositifs publics

Sur les aides à la rénovation énergétique, l'UFME poursuit ses actions selon trois axes : sécuriser l'évolution des dispositifs de soutien, notamment la bascule progressive vers les Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) ; préserver la compétitivité de la filière face aux arbitrages budgétaires ; et simplifier les conditions d'éligibilité entre les différents piliers de MaPrimeRénov', en particulier pour le remplacement des menuiseries double vitrage de première génération.

Par ailleurs, depuis avril 2026, l'organisation accompagne ses adhérents souhaitant candidater à la Grande Exposition du Fabriqué en France, prévue à l'Élysée en novembre prochain — seize dossiers ont déjà été déposés.

Un kit pédagogique à destination des élus a également été diffusé à plus de 200 communes au premier trimestre, pour « contrer les idées reçues sur les menuiseries PVC » et sensibiliser les équipes municipales, notamment celles ayant adopté ou envisagé des mesures restrictives à leur égard.

REP PMCB : des réserves sur la refonte du dispositif

La refonte de la Responsabilité Élargie du Producteur pour les Produits et Matériaux de Construction du Bâtiment (REP PMCB), dont l'entrée en vigueur est prévue en janvier 2027, suscite des inquiétudes au sein de l'UFME.

L’organisation met en garde contre des effets de bord potentiellement néfastes pour la filière menuiserie. Elle pointe notamment la distinction introduite entre filières « matures » et « non matures » — le bois d'un côté, l'aluminium et le PVC de l'autre —, jugée trop complexe à mettre en œuvre sur le terrain.

L'organisation souligne également les risques liés aux coûts logistiques, particulièrement en zones rurales, et alerte sur un possible retour des dépôts sauvages si le dispositif devient trop contraignant ou onéreux.

L'UFME a déposé une contribution dans le cadre de la consultation publique, plaidant pour « un dispositif clair et simple afin de poursuivre les pratiques vertueuses déployées pour recycler en boucle fermée les menuiseries en fin de vie ».

Elle s'est également mobilisée sur la REP EPRO, en collaboration avec l'AIMCC et EuroWindoor. Pour étayer sa position, le syndicat met en avant les résultats de sa propre initiative, preuve selon lui que la filière est capable de s'organiser sans attendre le cadre réglementaire.

Lancée en 2019, la charte FERVAM (Filière Engagée dans le Recyclage et la Valorisation des Menuiseries) continue de structurer la démarche de recyclage de la filière. Elle regroupe aujourd'hui près de 160 signataires et s'appuie sur plus de 500 points de collecte volontaires à travers la France.

Depuis 2021, le volume de menuiseries en fin de vie recyclées en boucle fermée via les signataires a été multiplié par quatre, avec une accélération notable depuis l'entrée en vigueur de la REP.