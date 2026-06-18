Le bâtiment représente 71 % du CA de Sfpi Group en 2025

SFPI Group détaille sa réorganisation, le poids de ses divisions Access et Home, ses relais de croissance et sa stratégie face à la conjoncture du bâtiment.

C’est un groupe familial mais à l’envergure international. Avec ses 3 945 collaborateurs – dont 40 % hors de France – et une présence sur plus de 20 pays, Sfpi Group compte plus de 625 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Aujourd’hui, l’industriel comprend quatre divisions : Access, Home, Heat, Air. Les deux dernières sont davantage adressées industries.

Sfpi Heat fournit des solutions d’échanges thermiques et de stérilisation, à travers des marques Barriquand, Steriflow ou encore Cipriani, fabricant italien récemment acquis. Le tout pour 60,3 millions d’euros de chiffre d’affaires et une équipe de 282 collaborateurs.

Sfpi Air s’est formée via Delta Neu JFK, spécialiste danois de la qualité de l’air intérieur en milieu industriel. Total de son activité : plus de 121,8 millions d’euros de CA et 672 collaborateurs.

Mais penchons-nous plutôt sur ses deux marques de la branche bâtiment, qui représentent à elles deux 71 % de son CA 2025…

Un bon tiers d’activité concentrée par l’entité Sfpi Home

Focus d’abord sur Sfpi Access, concentrée sur les matériels et systèmes de verrouillage et de contrôle d’accès. Dans son giron : Dény Security, Picard Serrures, Titan, Tapkey et DOM. L'entité ne procède pas à l’installation directe, se reposant par exemple sur un réseau de 180 professionnels agréés du côté de Picard Serrures.

Cette division a été d’ailleurs nommée d’après cette dernière marque, avant la réorganisation et le rebranding, officialisée en interne et que le groupe a annoncé ce mardi 16 juin lors d’un point presse. Elle enregistre 233,3 millions d’euros de CA, faisant d’elle l’entité la plus fructueuse du groupe (37 %).

Elle est suivie par Sfpi Home, commercialisant menuiseries, stores, fermetures pour l’habitat et le tertiaire, en sur-mesure et haut de gamme. Avec 209,8 millions d’euros de CA (34 %), la division bénéficie d'un vaste portefeuille de marques : France Fermetures, Franciaflex, Storistes de France, Woundwo, Sipose, Sipa Menuiseries et Faber.

Quid d’une synergie de production entre Sfpi Access et Sfpi Home ? « C'est perfectible », admet Sophie Morel, secrétaire générale du Sfpi Group. «Évidemment, aujourd'hui, quand on fabrique des portes du pôle Home, on essaie d’intégrer des serrures du groupe. »

Toutefois, « c’est à la marge, ce n’est pas ça qui fera augmenter notre chiffre d’affaires », poursuit l’intéressée, même si, philosophe-t-elle ,« les petits ruisseaux font des grandes rivières. »

Naviguer dans une conjoncture du bâtiment trouble

Garder les entités séparées est aussi une manière de protéger, en cas de défaut de production et de services d’une entité, les autres activités. Il faut dire que Sfpi Group tend à développer un service client « irréprochable ». En témoignent son Net Promoter Score (NPS) – indice de satisfaction client – qui gagne +15 points par rapport à 2023, comme « On Time In Full » – indice de livraison – qui atteint 88,9% en 2025 (+ 5 points vs 2023)

Une stratégie qui pourrait peut-être compenser la hausse de 2 à 3 % de ses prix de vente en moyenne sur ses marques bâtiment. La nouvelle inflation sur les prix de matières premières (PVC, aluminium…), sur fond de conflit au Moyen-Orient, met les industries et distributeurs du bâtiment sous pression, y compris Sfpi Group. « Évidemment, il y a une part matière première qui est répercutée, mais ça ne fait pas la majeure partie du prix », assure Mme Morel.

À noter que la branche bâtiment affiche une croissance faible, de l’ordre 3-5 % par an, souffrant de la baisse d’activité dans ce secteur. « On voit plutôt comme une année de transition parce qu'on pense qu'on a atteint dans le groupe un niveau bas d'activité », souligne la secrétaire générale Sfpi Group. Côté Sfpi Home, le marché s’établit à 8 millions d'unités de fenêtres vendues contre 11 millions avant la crise, il y a deux ans.

Plus globalement, le groupe industriel affiche une marge brute de 60,2 %, pour une progression de 16,6 % de son résultat opérationnel et de 12,6 % de son résultat net.

En parallèle, Sfpi Group place de grands espoirs sur son activité Access, portée par des projets d’extensions de systèmes existants dans les hôpitaux, aéroports, la combinaison avec d'autres systèmes (caméras, alarmes) et la digitalisation des accès.

Le groupe s’aligne également sur le cap neutralité carbone en 2050, et vise -35 % d'émissions carborne d'ici 2030 par rapport à 2013. 94 % des gestes concernent l’amont et aval de sa production, avec un approvisionnement en matières recyclées, comme le PVC et l’aluminium.

Le reste implique des « petits gestes symboliques », comme l’installation de panneaux solaires ou d’éclairage LED sur ses sites, accompagnés d’investissement industriels. Interrogée sur le montant de ces derniers, Sophie Morel évoque davantage un coût intellectuel et de temps pour choisir les bons process. Elle salue notamment l’exemplarité des marques Dény Sécurity et de Cipriani en la matière.

