Avant la présentation du projet de loi logement en conseil des ministres la semaine prochaine, Vincent Jeanbrun a annoncé quelques axes d'adaptation de la ville aux conséquences de l'accumulation des vagues de chaleur.

« Le changement climatique est une réalité qui va s'imposer à nous, quels que soient les efforts que fait la France. » Alors que se profile une deuxième vague de chaleur intense dans l'Hexagone en ce printemps 2026, la sentence de la ministre de la Transition écologique Monique Barbut, lors de la présentation du bilan du plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC 3), est sans appel. Face à ce constat, elle introduisait des mesures consacrées à « l'endurance face aux vagues de chaleur », en compagnie du ministre de la Ville et du Logement Vincent Jeanbrun.

Ce dernier a présenté les trois grands axes de ces mesures : « remettre la nature au cœur de nos villes », par exemple avec la végétalisation des cours d'écoles ; « empêcher la chaleur d'entrer dans nos bâtiments » avec l'isolation thermique ; « déployer des solutions de rafraîchissement performantes ».

Des mesures qui ne sont « qu'un début » avant la proposition de loi logement

Concrètement, l'ancien maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) compte favoriser l'installation de pompes à chaleur réversibles air-air avec une réduction de la TVA à 5,5 %, contre 20 % aujourd'hui pour la pose et à 10 % pour l'équipement. Pour ce qui est de la climatisation, « le gouvernement n'a pas de tabou », affirme-t-il. Mais cet équipement est davantage vu par le ministre comme une installation de dernier recours, après avoir mis en place d'autres solutions plus sobres en matière de consommation énergétique.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2025, comme le rappelle le ministre, les protections solaires ou les brasseurs d'air bénéficient d'un taux de TVA réduit à 5,5 % dans le cadre d'une rénovation. Ils sont aussi éligibles au dispositif d'aide MaPrimeRénov'.

Vincent Jeanbrun souhaite également miser sur la géothermie et doubler les capacités des réseaux de froid d'ici 2030, avant de les tripler d'ici 2040.

Ces mesures ne sont « qu'un début », admet le ministre, qui promet d'aller « beaucoup plus loin » grâce au projet de loi logement qu'il doit présenter la semaine prochaine en conseil des ministres, ainsi qu'à la prise en compte de ces enjeux dans l'Anru 3. Vincent Jeanbrun a d'ores et déjà annoncé qu'un amendement permettant aux copropriétés de voter à la majorité simple des travaux d'ampleur et de rénovation y figurerait. Une mesure qui serait assortie de la possibilité de faire financer les travaux, notamment l'installation de stores, volets et brasseurs d'air, par un prêt collectif à la copropriété.

Mais les annonces du gouvernement ne parviennent pas à convaincre du côté de la Fondation pour le logement des défavorisés. L'association, qui entretient des relations très compliquées avec le ministre du Logement, vient de publier un rapport sur la canicule dans les quartiers populaires. Elle a jugé que les ministres n'avaient fait « aucune annonce réelle ».

Un fonds vert mobilisé pour l'adaptation, mais dont le budget diminue

Interrogée sur la question des écoles, Monique Barbut a déclaré que les établissements scolaires figureraient dans ses priorités. « Ces derniers pourront bénéficier d'un accompagnement accru, d'un soutien technique, proposé par la Banque des territoires, à un soutien budgétaire financé via le fonds vert. »

En tout, en 2026, le fonds vert est doté de plus de 800 millions d'euros – en forte baisse par rapport aux 1,15 milliard d’euros en 2025 et aux près de 2,5 milliards d'euros en 2024 – et un cinquième des financements débloqués depuis sa création en 2023 l'ont été pour de l'adaptation d'établissements publics. Un financement qu'elle compte compléter grâce au fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », doté, lui, de 300 millions d'euros.

Le gouvernement annonce par ailleurs la création d'un guide dont l'objectif est de « mieux prendre en compte le changement climatique dans les évaluations environnementales ». Selon Monique Barbut, il doit rendre « plus résilients » les projets de construction et d'aménagement.