Optim’BTP Web : solution 100 % web pour gérer vos chantiers

Optim’BTP Web est la toute nouvelle solution full web d’Optim‑Factory, pensée pour les PME du secteur BTP. Forte de plus de 30 années d’expérience, la marque propose une solution de gestion centrale, accessible partout, pour optimiser le suivi de vos projets, simplifier l’administratif et améliorer votre rentabilité.

→ Fonctionnalités principales

Gestion des affaires / devis : création de devis simples ou complexes, suivi commercial et versions de devis.

Vente / facturation : marchés de travaux, acomptes, avances, facturation sur avancement, relances, export comptable.

Avec Optim Web, vous préparez déjà l’arrivée de la facture électronique en 2026.

→ Autres fonctionnalités

Achat / stock / sous‑traitance

Parc matériel & administratif

Planning, contrats et interventions :

Suivi de chantier & synthèse financière de prix de revient de chantier

→ Pourquoi adopter Optim’BTP Web ?

Accessibilité : solution 100 % web, utilisable partout, tout le temps, via Internet.

Simplicité & rapidité de prise en main : interface intuitive, déploiement facilité.

Vision en temps réel : pilotage et suivi dynamique des chantiers et des finances.

Rentabilité : maîtrise des coûts, optimisation des marges, meilleure anticipation des imprévus.

BRZ France, partenaire privilégié du secteur BTP, accompagne les entreprises dans l’intégration d’Optim’BTP Web. Grâce à l’expertise de ses consultants issus du BTP, BRZ garantit un déploiement adapté aux besoins métiers, une prise en main facilitée et un accompagnement sur mesure pour tirer le meilleur parti de la solution.

