Neri Oxman : l’architecte-scientifique qui imprime le vivant

Architecte et chercheuse au MIT, Neri Oxman fusionne design, biologie et technologie pour créer une architecture vivante et régénérative.

“Nous concevons non pas pour la nature, mais avec elle.”

Une trajectoire entre médecine, design et biologie

Née à Haïfa (Israël) en 1976, Neri Oxman a étudié l’architecture, la médecine et l’informatique. Elle fonde le Mediated Matter Group au MIT, où elle explore les interactions entre biologie, matériaux, robotique et design génératif.

Elle ne construit pas au sens classique : elle conçoit des structures bio-fabriquées, imprimées en 3D, générées par des algorithmes ou produites par des insectes. Elle invente un nouveau champ : la Material Ecology.

Une approche : l’architecture symbiotique

Oxman ne conçoit pas un bâtiment comme un objet figé, mais comme un organisme vivant.

Et si une façade respirait comme une peau ?

Et si les murs étaient tissés par des vers à soie ?

Et si l’architecture croissait, s’auto-réparait, se biodécomposait ?

Elle explore les limites du design et de la biologie, en créant des matériaux intelligents, des formes hybrides, des systèmes qui “vivent” dans leur environnement.

5 projets qui incarnent sa vision

Silk Pavilion (2013)

Structure géodésique tissée par 6 500 vers à soie guidés par des bras robotisés.

Alliance entre nature et fabrication numérique.

Ocean Pavilion (2020)

Imprimé en biopolymère extrait de carapaces de crustacés.

100 % biodégradable, inspiré des systèmes coralliens.

Wanderers

Série d’exosquelettes imprimés pour explorer des environnements extrêmes.

Objets “porteurs de vie” dans le vide ou l’espace.

Mushtari

“Organe” imprimé qui interagit avec la lumière, le son, la matière.

Design spéculatif, entre médecine et architecture.

Material Ecology (exposition, MoMA 2020)

Rétrospective de ses travaux au croisement de la science et du design.

Une pionnière du design du futur

Oxman ne construit pas des immeubles, mais des idées, des systèmes, des provocations scientifiques.

Elle influence l’architecture du futur, les industries de la mode, de la santé, de la durabilité. Elle enseigne à Harvard, collabore avec des bio-ingénieurs, des artistes, des agences spatiales.

Une écologie cellulaire et régénérative

Matériaux biodégradables

Structures croissantes

Design génératif inspiré du vivant

Impression 4D

Oxman invente une écologie post-industrielle, profondément inspirée du vivant.

3 choses à retenir

Neri Oxman fusionne design, biologie et intelligence artificielle.

Elle crée une nouvelle architecture : vivante, biodégradable, adaptative.

Elle redéfinit ce que peut être un bâtiment dans le monde de demain.



Par Camille Decambu