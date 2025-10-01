ConnexionS'abonner
Araltec dévoile ses innovations pour le BTP au salon ARTIBAT

Communiqué
01 octobre 2025
Du 22 au 24 octobre 2025, Araltec expose à ARTIBAT Rennes. Venez découvrir nos nouveautés aluminium sur notre stand dédié aux pros du bâtiment.
Araltec, spécialiste des profilés et solutions aluminium pour le bâtiment, sera présent au salon ARTIBAT 2025 à Rennes, du 22 au 24 octobre. Cet événement majeur rassemble plus de 1 000 exposants et constitue un rendez-vous incontournable pour les professionnels du BTP.

Sur notre stand, vous découvrirez :

  • Nos solutions aluminium pour gouttières, couvertines et descentes, adaptées aux chantiers les plus exigeants.
  • Nos innovations dédiées aux artisans et entreprises du bâtiment, alliant esthétisme, durabilité et facilité de pose.
  • Des échanges privilégiés avec notre équipe commerciale pour répondre à toutes vos questions techniques et projets.

Une offre complète pour vos chantiers

L’offre Araltec, disponible en 24 coloris, associe esthétisme et performance :

  • Machines à profiler gouttières et couvertines en continu, sans joint ni soudure
  • Tuyaux de descente, grandes sections disponibles
  • Accessoires de gouttières : angles, crochets, coudes…
  • Boîtes à eau standards ou sur-mesure
  • Habillages de pignons, rives et sous-faces en aluminium laqué
  • Accessoires pour la récupération des eaux pluviales : grilles pare-feuilles, collecteurs d’eau (Optim’o) et traitement naturel & écologique de l’eau de pluie (O’Bio)

Ajoutez dès maintenant notre stand à votre parcours de visiteur.

Nous serons ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous autour de vos projets. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour découvrir en avant-première nos nouveautés.

 

ARALTEC - Batiweb

Depuis 1989, ARALTEC est un acteur incontournable du marché de la récupération et...

400 RUE DU CHENE VERT
31670 LABEGE
France

Plus d'informations


