Araltec dévoile ses innovations pour le BTP au salon ARTIBAT
Araltec, spécialiste des profilés et solutions aluminium pour le bâtiment, sera présent au salon ARTIBAT 2025 à Rennes, du 22 au 24 octobre. Cet événement majeur rassemble plus de 1 000 exposants et constitue un rendez-vous incontournable pour les professionnels du BTP.
Sur notre stand, vous découvrirez :
- Nos solutions aluminium pour gouttières, couvertines et descentes, adaptées aux chantiers les plus exigeants.
- Nos innovations dédiées aux artisans et entreprises du bâtiment, alliant esthétisme, durabilité et facilité de pose.
- Des échanges privilégiés avec notre équipe commerciale pour répondre à toutes vos questions techniques et projets.
Une offre complète pour vos chantiers
L’offre Araltec, disponible en 24 coloris, associe esthétisme et performance :
- Machines à profiler gouttières et couvertines en continu, sans joint ni soudure
- Tuyaux de descente, grandes sections disponibles
- Accessoires de gouttières : angles, crochets, coudes…
- Boîtes à eau standards ou sur-mesure
- Habillages de pignons, rives et sous-faces en aluminium laqué
- Accessoires pour la récupération des eaux pluviales : grilles pare-feuilles, collecteurs d’eau (Optim’o) et traitement naturel & écologique de l’eau de pluie (O’Bio)
Ajoutez dès maintenant notre stand à votre parcours de visiteur.
Nous serons ravis de vous accueillir et d’échanger avec vous autour de vos projets. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour découvrir en avant-première nos nouveautés.
Einhell lance sa première batterie étanche
Nouveau pas dans l’outillage électro-portatif sans fil chez Einhell. La marque allemande lance sa batterie étanche, qui rejoint sa gamme de systèmes Power X-Change.
Retour sur la Commission 2024 des Réseaux Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes
Les 21 et 22 novembre 2024, près de 50 Menuisiers et Fabricants Certifiés Profils Systèmes se sont retrouvés au Thou, en Charente-Maritime, chez Closura, un Fabricant Certifié emblématique. Cet événement...
Optimisation des gouttières - un accessoire innovant et anti-moustique
Les gouttières exigent un entretien régulier et doivent être nettoyées entre une et deux fois par an. Cela peut s’avérer à la fois coûteux, contraignant et dangereux – les risques de chute sont réels et...
Fixation et habillage : Louineau dévoile ses nouveautés sur Batimat
À l'occasion de l'édition 2024 du salon Batimat, le fabricant français spécialisé dans les solutions de fixation et d'habillage pour les menuiseries et murs-rideaux Louineau en a profité pour dévoiler...