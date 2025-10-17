PlanRadar
75008 Paris
France
PlanRadar aide les équipes de la construction et de l’immobilier à gérer les projets et à collaborer en toute simplicité au travers d’une solution digitale pour la gestion des tâches, de la communication et des rapports.
Présente à travers 11 bureaux dans le monde, PlanRadar bénéficie de la confiance de ses clients en menant 25 000 projets par semaine dans 46 pays, mais aussi de la communauté financière, avec une levée de fonds de 30 millions d’euros en 2020 via Insight Partners et e.ventures, pour accélérer sa croissance et la transformation des métiers du bâtiment.
PlanRadar est une solution de digitalisation des projets de construction et d’immobilier, implantée en France avec un bureau à Paris et conçue à Vienne, en Autriche, en 2013.
Disponible en mode SaaS sur tous les écrans de la vie numérique, PlanRadar réinvente et simplifie la gestion collaborative tout au long du cycle de vie d’un bâtiment, du plan au suivi d’exploitation, à travers un journal de chantier et une interface qui optimise les flux de collaboration équipe, la centralisation et le stockage de toutes les informations et intègre documents, photos et vidéos à la volée.
Logiciel de référence et compagnon BIM (Business Information Modeling) en mode projet, PlanRadar est à l’écoute des processus métier et s’adapte en permanence aux besoins des professionnels.
PlanRadar : plateforme numérique
PlanRadar est une plateforme numérique qui permet de réaliser des économies de temps et de coûts au sein des équipes de projets de construction et immobiliers en numérisant...