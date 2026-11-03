Crise du logement et rénovation : l’UNSFA plaide pour une politique durable

INTERVIEW VIDÉO - À l’approche de l’élection présidentielle, Laure-Anne Duprez-Geoffroy, présidente de l’UNSFA, appelle à inscrire les politiques du logement et de la rénovation dans le temps long.

Laure-Anne Duprez-Geoffroy, architecte présidente de l’UNSFA (L'Union des Architectes), revient pour Batiweb sur la crise du logement en France, les défis de la construction et de la rénovation, le rôle de l’architecte et l’intégration de l’intelligence artificielle dans la profession.



Logement et rénovation : miser sur la planification, le temps long et la continuité



À l’approche de l’élection présidentielle, la présidente de l’UNSFA souligne la nécessité de prendre en compte la politique du logement et de la rénovation dans le temps long, ne pas remettre en question ce qui a été fait par les prédécesseurs, pour une meilleure stabilité et continuité des programmes et actions lancés.



En matière de rénovation énergétique, cela vaut notamment pour le dispositif MaPrimeRénov’ : « Il nous faut voir MaPrimeRénov’ comme un outil de long terme, c'est-à-dire de pouvoir avancer par gestes adaptés au budget des ménages, mais avec en amont une planification de l'ensemble de ce dont a besoin le bâtiment pour arriver à une performance suffisante », estime-t-elle.



« Concernant la réhabilitation et la rénovation aujourd'hui, il y a des sujets qui ne sont pas assez pris en compte, notamment la planification à l'échelle du territoire, la planification à l'échelle des communes ou même des établissements scolaires », ajoute-t-elle par ailleurs.



Intelligence artificielle : un outil à s’approprier pour gagner du temps



Côté intelligence artificielle (IA), la présidente de l’UNSFA estime qu’il s’agit d’un outil à s’approprier et qui peut permettre aux petites agences d’architecture de gagner du temps sur certaines tâches administratives et répétitives au profit de tâches à plus forte valeur ajoutée : « Cela nous permet - dans les agences qui sont des petites structures - de recentrer notre activité sur le cœur de métier de la conception architecturale», reconnaît-elle.



Et de conclure : « Ce n'est pas une crainte parce qu'en fait ça va être un appui pour aller plus vite sur des choses avec moins de valeur ajoutée, mais cela reste quelque chose qu'il faut s'approprier vite pour ne pas se laisser dépasser et lui donner une place qu'elle ne doit pas avoir ».



Retrouvez l’interview vidéo complète ci-dessous :



Propos recueillis par Claire Lemonnier

