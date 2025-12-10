TOUPRET : un ensemble de services pour vous accompagner sur vos chantiers

TOUPRET à vos côtés dès le démarrage de vos chantiers

TOUPRET a toujours eu à cœur d’accompagner les professionnels dans leurs travaux d’enduisage, en leur proposant des services dédiés, que ce soit avec une assistance technique terrain sur mesure, sédentaire ou en ligne. Cet accompagnement passe par des solutions d’aide au démarrage de chantier, de formation et de support technique pour optimiser l’utilisation des enduits, fiabiliser les interventions et renforcer la durabilité des travaux.

Pour répondre aux besoins à tout moment, TOUPRET met également à disposition des outils en ligne accessibles 24h/24 et 7j/7, permettant de trouver rapidement des réponses et des conseils pratiques pour accompagner les professionnels au quotidien.

Un accompagnement technique sur vos chantiers

Partout en France, les techniciens TOUPRET vous accompagnent pour la mise en œuvre des produits, en intervenant directement sur vos chantiers. Ils vous aident à choisir les bons enduits, à adapter les épaisseurs et les temps de séchage, et à valider les protocoles d’application selon la nature du support et les contraintes du site. Cet accompagnement au démarrage de chantier permet de fiabiliser les premières passes, de mettre en confiance vos équipes et de démarrer dans les meilleures conditions.

À cela s’ajoute l’équipe technique sédentaire, disponible pour répondre à toutes les questions techniques, ainsi qu’un support en ligne accessible à tout moment.

Ce dispositif complet, terrain, sédentaire et digital fait de TOUPRET un partenaire unique pour accompagner les professionnels de manière continue.

Pour identifier votre interlocuteur de proximité et ses coordonnées, retrouvez l’ensemble des contacts régionaux TOUPRET directement en ligne.

Des formations professionnelles TOUPRET, en présentiel et en e-learning

TOUPRET joue un rôle actif dans le partage de son expertise et l’accompagnement des talents de demain. Nos équipes transmettent leur savoir-faire aux applicateurs actuels et futurs à travers des formations sur site, en ligne et au sein des centres de formation partenaires, afin de répondre aux besoins du terrain et de préparer les professionnels de demain. Une équipe dédiée anime des modules techniques autour de la préparation des fonds et de l’application des enduits, afin d’aider les professionnels à gagner en efficacité sur chantier et à développer les compétences de leurs équipes.

Ces formations vous sont offertes par TOUPRET et s’adaptent à vos besoins : dans le centre de formation TOUPRET, équipé de cabines reproduisant les principales situations de chantier ; dans votre région, lors de rencontres professionnelles chez votre distributeur, dans votre entreprise ou directement sur vos chantiers. Les sessions en présentiel sont organisées en petits groupes (jusqu’à 5 participants), avec une approche très pratique et pédagogique axée sur vos situations de terrain.

TOUPRET propose aussi un centre de formation agréé (n° 11910576191) et une plateforme e-learning accessible 24h/24 et 7j/7, offrant des modules sur les problématiques terrain : rôle des enduits, diagnostic des fonds, conditions de mise en œuvre, choix des systèmes, etc.

Enfin, le site TOUPRET met aussi à disposition de nombreuses ressources et solutions pour répondre aux enjeux chantier du quotidien : guides produits, conseils d’application, diagnostics, systèmes d’enduisage et bonnes pratiques métier.

Un service technique disponible au quotidien

Pour accompagner les professionnels, TOUPRET met à disposition une équipe d’experts techniques, joignable du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00.

Ce service répond à toutes les questions chantier : diagnostic des supports, compatibilité produits, choix des systèmes selon les contraintes, recommandations réglementaires et bonnes pratiques de mise en œuvre.

Le service technique est accessible par téléphone au 01 69 47 20 66 (prix d’un appel local) ou directement via le formulaire en ligne.

Des conseils pratiques en ligne pour préparer vos supports

Pour soutenir votre maîtrise sur chantier, vous pouvez vous appuyer sur la rubrique Conseils régulièrement mise à jour. Elle rassemble des articles et vidéos sur le rôle des enduits, les règles de mise en œuvre, le diagnostic des supports, la rénovation intérieure et extérieure, la rénovation du bois, l’utilisation des enduits décoratifs, l’application mécanisée (AIRLESS, projection), ou encore la qualité de l’air intérieur. Ces contenus sont pensés pour répondre à vos problématiques de terrain et vous accompagner tout au long de vos chantiers.

Outils et documentations pour gagner du temps

Sur le site TOUPRET, vous accédez également à l’ensemble des documentations techniques et guides pratiques : fiches techniques, guides de choix, brochures thématiques… De quoi vérifier rapidement les conditions d’emploi, les temps de séchage, les supports admissibles ou encore les épaisseurs par passe, et constituer vos dossiers techniques.

D’autres services en ligne complètent l’offre : outils de calcul de quantités d’enduits, recherche de distributeurs, comparateur de produits ou encore guide de sélection personnalisée. Autant de solutions pour vous aider à préparer vos chantiers, optimiser vos achats et choisir les enduits les plus adaptés à chaque situation.

Des services pensés pour les pros, un accompagnement expert sans coût

Qu’il s’agisse de la venue d’un technicien en début de chantier, d’une journée de formation en centre, d’un module e-learning suivi le soir ou d’un appel au service technique, TOUPRET met ces services à disposition des professionnels sans frais supplémentaires. Vous bénéficiez ainsi d’un véritable partenaire technique pour préparer vos supports, limiter les risques de désordres (fissures, décollements, farinage…) et livrer des chantiers conformes aux attentes de vos clients.

