Avec plus de 2,5 milliards de francs suisses de chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2026, Geberit affiche une croissance de 5,7 % à taux de change constants. Une progression portée par la hausse des volumes et des prix de vente, malgré l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie.

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit, qui réalise près de 89 % de son chiffre d'affaires en Europe, anticipe une légère croissance du marché de la construction sur le continent dans les prochains mois. Les résultats du groupe sont suivis de près par les analystes financiers pour apprécier la conjoncture du bâtiment.

Dans un communiqué publié mardi 3 novembre, le groupe souligne que « les risques géopolitiques et les incertitudes macroéconomiques qui y sont liées demeurent élevés en raison du conflit qui se poursuit au Moyen-Orient, ce qui rend difficile toute prévision concernant l'environnement macroéconomique et le secteur de la construction ».

Après les fortes baisses enregistrées depuis la mi-2022, « la demande dans le secteur de la construction s'est globalement stabilisée, avec des évolutions contrastées entre la construction neuve et la rénovation, selon les pays et les marchés », observe Geberit.

Hors d'Europe, les perspectives demeurent contrastées. Geberit prévoit une demande soutenue sur certains marchés, notamment en Inde, tandis que le marché chinois devrait connaître un nouveau recul, sous l'effet de l'effondrement de la construction neuve.

Un chiffre d'affaires en hausse de 5,7 % sur neuf mois

Sur les neuf premiers mois de 2026,Geberit a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 milliards de francs suisses, en progression de 5,7 %, hors effets de change. En francs suisses, la croissance atteint 3,6 %. Le groupe a toutefois enregistré un léger ralentissement de son activité au troisième trimestre par rapport au deuxième.

La direction qualifie ces résultats d'« excellents (...) dans un contexte qui demeure exigeant ».

« Cette période a été marquée par une croissance significative des volumes, une forte hausse du coût des matières premières et de l'énergie, des augmentations des prix de vente, des pertes de change importantes, ainsi que par des marges opérationnelles maintenues au niveau de l'année précédente », explique le groupe.

Spécialisé dans les toilettes, les vasques et les canalisations, Geberit équipe aussi bien les logements que les bâtiments publics, notamment les stades, les écoles, les hôpitaux et les musées.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, le groupe maintient ses prévisions et table sur une croissance de son chiffre d'affaires net comprise entre 5 et 6 % en monnaies locales.

Avec AFP