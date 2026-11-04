JI FC Ardoise 1000 Toiture : l'ardoise réinventée par Joris Ide
Le charme de l'ardoise, la technologie en plus
Appréciée pour son élégance, notamment dans la grande moitié nord de la France, l'ardoise traditionnelle peut représenter un investissement important et nécessiter une pose complexe. Avec le JI FC Ardoise 1000 Toiture, Joris Ide propose une alternative : un panneau sandwich isolant qui reproduit fidèlement l'apparence de l'ardoise naturelle.
Son parement extérieur en acier embouti, son revêtement Grandem anthracite texturé et ses fixations cachées assurent une finition soignée, adaptée aux bâtiments résidentiels et tertiaires.
Une isolation intégrée à la couverture
Composé de deux parements en acier et d'une âme isolante en mousse PIR, le panneau combine couverture et isolation thermique dans un seul élément. Disponible en épaisseurs de 60 et 120 mm, il contribue au confort intérieur et aux performances énergétiques du bâtiment. Son parement intérieur blanc peut aussi servir de finition selon le projet.
Une pose simplifiée et un budget maîtrisé
Léger et facile à manipuler, le JI FC Ardoise 1000 Toiture se pose par emboîtement horizontal, du bas vers le haut. Contrairement aux ardoises posées individuellement, son format panneau permet de couvrir rapidement de grandes surfaces et de réduire le temps de mise en œuvre.
Les accessoires assortis, dont les faîtières et les rives, facilitent les finitions. Compatible avec les fenêtres de toit, le système convient aussi bien aux projets neufs qu'aux rénovations. Son acier prélaqué requiert par ailleurs peu d'entretien.
Les atouts à retenir
- Imitation réaliste de l'ardoise, revêtement Grandem anthracite et fixations cachées
- Isolation en mousse PIR ; épaisseurs disponibles : 60 et 120 mm
- Installation rapide par emboîtement horizontal
- Classement de réaction au feu : B-s1,d0
- Applications en construction neuve et en rénovation, pour le résidentiel et le tertiaire
Avec JI FC Ardoise 1000 Toiture, Joris Ide associe le cachet de la couverture traditionnelle à l’efficacité d’un panneau sandwich isolant.
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