REHAU Window Solutions ouvre deux centres de formation à Lyon et Metz

Des formations techniques et commerciales adaptées aux enjeux actuels

Chaque REHAU Académie propose un programme complet de formations, pensé pour répondre aux besoins concrets du marché :

Ateliers découverte autour des produits et services REHAU

autour des produits et services REHAU Modules techniques , notamment sur les solutions feu

, notamment sur les solutions feu Formations commerciales et accompagnement à l’argumentaire produit

L’objectif : aider les professionnels à monter en compétence, mieux comprendre les innovations REHAU et optimiser leur savoir-faire dans un secteur en transformation.

Une stratégie construite autour des défis de la menuiserie de demain

La REHAU Académie s’inscrit au cœur de la vision de REHAU Window Solutions, articulée autour de quatre piliers clés :

Des produits adaptés au marché français, conçus et fabriqués localement Des services numériques pour simplifier le quotidien des professionnels Des solutions connectées, répondant aux exigences croissantes des bâtiments intelligents Un engagement fort en matière de développement durable et d’économie circulaire

Ces formations permettent aux acteurs du secteur d’intégrer pleinement ces enjeux dans leurs pratiques.

Des showrooms immersifs : innovation, inspiration et échanges

Les centres intègrent également des showrooms nouvelle génération mettant en scène les innovations REHAU, parmi lesquelles :

Le coulissant SLINOVA X

La porte MONODOOR Steel

La nouvelle gamme de fenêtres TITANIUM avec capotage aluminium Kaleido COVER

Le vitrage sous vide FINEO

La carte d’identité numérique Window.ID

Ces espaces de démonstration deviennent de véritables lieux d’échanges, favorisant les synergies entre professionnels et offrant une vision concrète des solutions REHAU.

Une inauguration placée sous le signe du collectif

Le 9 juillet 2025, le centre de Limonest a été officiellement inauguré en présence de nombreux clients et partenaires. Cet événement confirme la dynamique engagée par REHAU Window Solutions en France, alliant :

innovation technologique

excellence locale

responsabilité environnementale

Il fait suite à l’inauguration du site de Morhange en octobre 2024, première étape du déploiement national de la REHAU Académie.

Vers un maillage territorial renforcé

Pour poursuivre cette stratégie de proximité, REHAU annonce l’ouverture d’un nouveau showroom à Paris en 2026. Cette future implantation viendra compléter le réseau des REHAU Académie, avec l’ambition de :

former

conseiller

accompagner

et innover au plus près des professionnels de la menuiserie

Avec deux centres opérationnels et de nouveaux projets à venir, REHAU Window Solutions confirme son rôle de partenaire de confiance auprès des fabricants et installateurs, et réaffirme sa volonté de construire une menuiserie plus performante, durable et connectée.

Pour en savoir plus exit_to_app