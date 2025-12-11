REHAU Window Solutions ouvre deux centres de formation à Lyon et Metz
Publié le 11 décembre 2025
Des formations techniques et commerciales adaptées aux enjeux actuels
Chaque REHAU Académie propose un programme complet de formations, pensé pour répondre aux besoins concrets du marché :
- Ateliers découverte autour des produits et services REHAU
- Modules techniques, notamment sur les solutions feu
- Formations commerciales et accompagnement à l’argumentaire produit
L’objectif : aider les professionnels à monter en compétence, mieux comprendre les innovations REHAU et optimiser leur savoir-faire dans un secteur en transformation.
Une stratégie construite autour des défis de la menuiserie de demain
La REHAU Académie s’inscrit au cœur de la vision de REHAU Window Solutions, articulée autour de quatre piliers clés :
- Des produits adaptés au marché français, conçus et fabriqués localement
- Des services numériques pour simplifier le quotidien des professionnels
- Des solutions connectées, répondant aux exigences croissantes des bâtiments intelligents
- Un engagement fort en matière de développement durable et d’économie circulaire
Ces formations permettent aux acteurs du secteur d’intégrer pleinement ces enjeux dans leurs pratiques.
Des showrooms immersifs : innovation, inspiration et échanges
Les centres intègrent également des showrooms nouvelle génération mettant en scène les innovations REHAU, parmi lesquelles :
- Le coulissant SLINOVA X
- La porte MONODOOR Steel
- La nouvelle gamme de fenêtres TITANIUM avec capotage aluminium Kaleido COVER
- Le vitrage sous vide FINEO
- La carte d’identité numérique Window.ID
Ces espaces de démonstration deviennent de véritables lieux d’échanges, favorisant les synergies entre professionnels et offrant une vision concrète des solutions REHAU.
Une inauguration placée sous le signe du collectif
Le 9 juillet 2025, le centre de Limonest a été officiellement inauguré en présence de nombreux clients et partenaires. Cet événement confirme la dynamique engagée par REHAU Window Solutions en France, alliant :
- innovation technologique
- excellence locale
- responsabilité environnementale
Il fait suite à l’inauguration du site de Morhange en octobre 2024, première étape du déploiement national de la REHAU Académie.
Vers un maillage territorial renforcé
Pour poursuivre cette stratégie de proximité, REHAU annonce l’ouverture d’un nouveau showroom à Paris en 2026. Cette future implantation viendra compléter le réseau des REHAU Académie, avec l’ambition de :
- former
- conseiller
- accompagner
- et innover au plus près des professionnels de la menuiserie
Avec deux centres opérationnels et de nouveaux projets à venir, REHAU Window Solutions confirme son rôle de partenaire de confiance auprès des fabricants et installateurs, et réaffirme sa volonté de construire une menuiserie plus performante, durable et connectée.
Les tags associés
- Bâtiment
- Menuiserie
- Innovation
- Rehau
- Centre de formation
- Afficher plus
