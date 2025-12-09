REHAU Window Solutions dévoile ARTHEMIS et KALEIDO Cover sur Artibat

Ces innovations répondent aux attentes du marché en matière de performance énergétique, de confort intérieur, d’esthétique et de durabilité, tout en facilitant la pose et la rénovation.

ARTHEMIS : le nouveau coffre de volet roulant sans vis ni colle

Pensé pour simplifier la vie des poseurs et optimiser les chantiers, ARTHEMIS est un coffre de volet roulant intérieur :

→ Un système de clippage innovant et rapide

Montage ultra-rapide, propre et sans erreur.

Pose en atelier ou sur chantier, sans vis, sans colle, sans outils spécifiques.

Réduction notable des temps d'installation et des déchets de pose.

→ Compatibilité et modularité

3 tailles disponibles.

Adapté à toutes les menuiseries : PVC, aluminium, bois, mixte.

Convient aux isolations de 100 à 200 mm.

Résiste jusqu’à 2 m de largeur sans renfort, extensible à 4 m avec accessoires.

→ Design intérieur discret et finition impeccable

Sous-face sans rainure visible.

Caches intégrés.

Lignes épurées pour une intégration parfaite en tunnel, en façade ou en applique, en neuf ou rénovation.

→ Un produit fabriqué en France et éco-conçu

Minimum 40 % de PVC recyclé (label EcoPuls).

Produit 100 % recyclable et facilement démontable en fin de vie.

Contribue à la démarche d’économie circulaire REHAU.

Performances conformes aux exigences RE2020 (thermique & acoustique).

KALEIDO Cover : la solution hybride PVC / aluminium

KALEIDO Cover est un capotage aluminium qui habille les fenêtres TITANIUM de REHAU.

Il réunit l’élégance de l’aluminium et la performance du PVC pour des menuiseries premium.

→ Esthétique aluminium, performance PVC

Finition aluminium haut de gamme épousant parfaitement le profilé TITANIUM.

Fixation solide, design épuré et durable.

Intérieur en PVC pour un confort thermique optimal (sans paroi froide).

Extérieur aluminium pour une résistance accrue et une esthétique contemporaine.

→ Personnalisation maximale

Plus de 170 teintes RAL disponibles : laqué, thermolaqué, anodisé…

Standard disponible rapidement en 3 couleurs grâce à un stock en France.

Chaque fenêtre devient un élément architectural unique.

→ Performances énergétiques de premier plan

Associée au vitrage sous vide FINEO d’AGC, une fenêtre TITANIUM + KALEIDO Cover atteint :

Un niveau d’isolation parmi les meilleures performances du marché pour les projets BBC.

Une solution parfaite en rénovation ou en construction neuve.

→ Qualité certifiée

Certification QB33 CSTB.

Garanties colorimétriques 10 à 20 ans.

Zoom sur le vitrage sous vide FINEO : la révolution de l’isolation

Le vitrage sous vide FINEO, développé par AGC Glass Europe, redéfinit les standards des menuiseries performantes.

→ Des performances comparables au triple vitrage

Épaisseur : 6 mm seulement, aussi fin qu’un simple vitrage.

Ug 0,7 W/m².K : performance équivalente à un triple vitrage, mais sans surpoids.

Excellente isolation thermique et acoustique.

→ Un produit durable et responsable

Sans plomb, 100 % recyclable.

Garantie 20 ans.

Production européenne.

Réduction de l’empreinte carbone : -11 tonnes de CO₂ évitées pour 1 tonne émise.

Des solutions pensées pour les enjeux du bâtiment de demain

Avec ARTHEMIS, KALEIDO Cover et le vitrage FINEO, REHAU Window Solutions confirme son engagement en faveur de la construction durable, du confort des occupants et de la performance énergétique.

Des solutions idéales pour les professionnels en rénovation, construction neuve, BBC ou RE2020, disponibles et adaptées à tous les besoins du marché.

