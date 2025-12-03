Rénovation des conduits Shunt et Alsace avec Rolux Multiflex
Publié le 03 décembre 2025
Rénovation énergétique des logements collectifs : une solution adaptée aux conduits Shunt et Alsace
La rénovation énergétique des logements collectifs est aujourd’hui un enjeu majeur pour préserver le patrimoine bâti, améliorer le confort des occupants et atteindre les objectifs climatiques. Avec l'évolution des réglementations et la fin progressive des chaudières gaz classiques, le remplacement par des chaudières à condensation THPE (Très Haute Performance Énergétique) devient incontournable. Ces équipements offrent un meilleur rendement énergétique tout en réduisant significativement les émissions de gaz à effet de serre.
Problématique des conduits Shunt et Alsace : un frein à la modernisation
De nombreux immeubles construits entre 1955 et 1970 sont équipés de conduits collectifs Shunt et Alsace. Ces conduits maçonnés ne sont pas compatibles avec les chaudières à condensation, il est donc impératif de tuber ces conduits.
La rénovation de ces conduits est donc une étape critique pour permettre une transition énergétique réussie, en toute sécurité et dans le respect du bâti existant, en limitant le risque lié à l’amiante.
Le système Rolux Multiflex : une solution fiable, rapide et sans gros travaux
Pour répondre à ces contraintes, Ubbink propose le système Rolux Multiflex, une solution spécialement conçue pour la rénovation des conduits collectifs Shunt et Alsace. Ce système innovant permet de raccorder chaque chaudière gaz à condensation à un conduit individuel sans engager de travaux de gros œuvre.
Deux solutions complémentaires sont proposées :
- 3CEp Rénovation pour les chaudières classiques condensation,
- Rolux Multiflex pour les chaudières haute pression condensation.
Grâce à un système modulaire et prémonté, l’installation est rapide et peut être réalisée par le logement ou par la toiture, selon les contraintes de chantier.
Respect de l’existant : un atout de la rénovation performante
Compatible avec les terminaux de toiture variés, le Rolux Multiflex s’adapte aux spécificités de chaque immeuble, sans travaux destructifs. Il garantit une mise en conformité réglementaire, une réduction des pertes énergétiques et un meilleur confort thermique.
Pourquoi choisir le Rolux Multiflex pour vos rénovations collectives ?
- Facilité d'installation : coude prémonté, installation du flexible par le logement ou par le toit, livré en kits complets.
- Fiabilité prouvée : Avis Technique (DTA 14.2/22-2302_V1), testé en laboratoire (Aérodynamique Eiffel), classé H1.
- Respect de l’existant : pas de dégradations, aucune reprise de maçonnerie ou peinture, s’adapte à toutes les souches (isolées, accolées...).
Les tags associés
Une gamme complète UBBINK dédiée à la Maison à Ossature Bois
La fabrication et les finitions d’une Maison à Ossature Bois nécessitent un soin particulier et l’utilisation de produits adaptés à ses caractéristiques. Ubbink France propose une gamme complète de qualité,...
Hygro’Vap® : membrane hygro-régulante pour l'étanchéité à l’air
La nouvelle membrane Hygro’Vap® d’Ubbink est une solution conçue pour optimiser l’étanchéité à l’air et la gestion de l’humidité au sein de la paroi.
Kit CET Ø160 : améliorez la performance de votre chauffe-eau thermodynamique
Kit Ø160 : la solution idéale pour raccorder vos chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait.
Permis de construire et mises en chantier de nouveau en baisse en février
Toujours pas d’éclaircie pour les chiffres de la construction de logements neufs au mois de février. Les mises en chantier chutent encore de 6,9 % et les permis de construire de 0,6 % par rapport au mois...