Rénovation énergétique et thermographie des bâtiments : avec sa nouvelle caméra thermique testo 883-2, Testo voit grand !

→ qualité d’image optimale : résolution infrarouge de 320 x 240 pixels extensible à 640 x 480 pixels grâce à la technologie testo SuperRésolution intégrée.

→ gain de temps et gestion intelligente des images grâce à la technologie testo SiteRecognition associée au logiciel IRSoft. Celle-ci permet de créer des marqueurs identifiant clairement un lieu de mesure et d’assurer l’enregistrement et la gestion des images thermiques d’une manière totalement automatisée.

→ création facilitée de rapports thermographiques professionnels. Grâce à l’écran tactile qui simplifie l’accès au menu et à l’outil de rédaction du logiciel intuitif testo IRSoft, les rapports professionnels sont créés de manière rapide et aisée. Les images infrarouges et réelles s’affichent simultanément à l’écran dès l’analyse et sont automatiquement ajoutées à celui-ci. Différents modèles sont disponibles (format PDF ou RTF au choix), tant pour une documentation courte et rapide que pour des rapports détaillés. Ils reprennent toutes les informations pertinentes sur le lieu et les tâches de mesure, ainsi que les résultats des analyses. L’éditeur de rapport du logiciel favorise la génération de modèles personnalisés pour les compte - rendus individuels.

→ réglage automatique du contraste pour des images thermiques comparables. Lors d’une thermographie de bâtiments, les images d’un même objet peuvent différer en fonction de la température intérieure et extérieure. Avec la technologie testo ScaleAssist, le réglage automatique du contraste empêche une mauvaise interprétation. De plus, le mode « humidité » aide à visualiser le risque de moisissures dans l’image thermique avec les couleurs du feu tricolore.

→ toujours connecté pendant le travail. L’App testo Thermography autorise le transfert des mesures en direct sur un Smartphone ou une tablette.

→ flexibilité. En fonction des thermographies à réaliser, l’objectif grand angle peut être remplacé par un téléobjectif 12° x 9°.

La nouvelle caméra thermique testo 883-2 est proposée seule ou en kit incluant le téléobjectif 12° x 9°.

