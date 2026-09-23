MAESTRO : transformez votre fidélité MAPEI en avantages exclusifs

MAESTRO, un programme pensé pour les professionnels

Depuis 2018, le programme de fidélité MAESTRO récompense la fidélité des applicateurs, artisans et entreprises qui utilisent les solutions MAPEI. Il s'adresse aux carreleurs, soliers, applicateurs de résine et chapistes.

À travers un partenariat annuel adapté au profil de chaque entreprise, les membres cumulent des points en fonction de leurs achats de produits MAPEI. Chaque commande devient ainsi une opportunité de valoriser leur fidélité tout en contribuant au développement de leur activité.

Les adhérents bénéficient d'une plateforme digitale personnalisée, simple d'utilisation, leur permettant de suivre leurs performances, consulter leur solde de points et accéder à l'ensemble des récompenses et services proposés.

Des services et avantages exclusifs

Après validation des achats par un organisme indépendant, les points sont crédités sur le compte MAESTRO et ouvrent l'accès à de nombreux avantages exclusifs :

Plus de 4 000 cadeaux, expériences et voyages 100% sur mesure ;

Une boutique dédiée aux produits dérivés MAPEI ;

Des outils de communication pour valoriser l'entreprise ;

Des formations au sein des centres de formation agréés MAPEI ;

Un accompagnement dans la réponse aux appels d'offres.

MAESTRO propose également des services premium conçus pour faciliter le quotidien des professionnels : aide au recrutement, invitations VIP à des événements exclusifs et accès prioritaire à la hotline du service technique MAPEI.

Nouveaux services MAESTRO

→ Constructor

Pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des entreprises, MAESTRO donne désormais accès à Constructor, une solution spécialement conçue pour les professionnels du bâtiment permettant de gagner du temps dans la réalisation des devis et la gestion des factures de chantier.

→ MesChantiers.io

MAESTRO donne également accès à MesChantiers.io, un outil numérique adapté, intuitif et évolutif permettant d'améliorer la gestion des chantiers, la traçabilité et la relation client. Une solution conçue pour aider les professionnels à gagner en efficacité au quotidien.

Je souhaite être contacté pour en savoir plus.

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