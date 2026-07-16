Délai Premium JELD-WEN : vos portes et huisseries sans attendre

Dans un contexte où les délais de réalisation sont de plus en plus contraints, chaque jour gagné sur un chantier compte. Pour répondre aux besoins des professionnels, JELD-WEN lance son offre Délai Premium, un service conçu pour garantir une disponibilité rapide de ses solutions les plus demandées.

Les portes stratifiées sont désormais disponibles avec un départ usine en 5 jours ouvrés, tandis que les huisseries bois pour pose traditionnelle bénéficient d’un départ usine en 3 jours ouvrés. Une réponse concrète pour les entreprises du bâtiment, les agenceurs, les menuisiers et les gestionnaires de projets qui doivent concilier qualité, personnalisation et réactivité.

L’offre couvre un large choix de configurations. Les portes stratifiées peuvent être composées parmi les nombreux décors de la collection JELD-WEN 2025-2027, des teintes unies aux finitions bois les plus actuelles. Dimensions, sens d’ouverture, ferrage, mortaises ou encore équipements complémentaires : la personnalisation reste au rendez-vous malgré des délais optimisés.

Côté huisseries, les modèles bottelés et écharpés pour pose traditionnelle sont proposés dans plusieurs sections et configurations afin de répondre aux exigences des différents projets, qu’il s’agisse d’habitat collectif, d’enseignement, de santé, d’hôtellerie ou de bureaux.

La commande s’effectue en quelques clics via l’outil en ligne MYPRICER, dans lequel JELD-WEN dispose d’une bibliothèque spécifique à son offre Délai Premium. JELD-WEN met à disposition cette solution gratuitement pour tous ses clients, pour leur permettre d’être livrés rapidement directement sur chantier ou en dépôt. Un moyen simple et efficace pour sécuriser l’avancement des opérations, réduire les temps d’attente et maintenir le rythme des travaux.

Avec l’offre Délai Premium, JELD-WEN met la performance logistique au service de la performance chantier.

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