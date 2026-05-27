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Hangar métallique : Henri Hihacks réalise son atelier de rêve avec Joris Ide

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Publié le 27 mai 2026
Avec Joris Ide, Henri Hihacks réalise un hangar isolé en construction métallique alliant modularité, performance technique et innovation.

Un projet ambitieux : construire un hangar en acier en une semaine

Suite à une inondation ayant endommagé son atelier, le créateur français s’est lancé un défi de taille : reconstruire un hangar métallique de 100 m² en seulement une semaine, avec une équipe réduite et sans engin de levage.

Objectif : concevoir un bâtiment robuste, durable et évolutif, capable d’accueillir ses machines tout en servant de studio de tournage pour ses contenus vidéo.

Avec plus d’un million d’abonnés, Henri Hihacks incarne une nouvelle génération de prescripteurs qui démocratisent les techniques de construction et valorisent les solutions industrielles auprès du grand public. 

Une solution technique performante en construction acier

Pour répondre aux exigences du projet, Joris Ide a fourni une solution complète de couverture et de structure métallique :

  • Panneaux sandwich JI Roof 1000 avec 100 mm de mousse PIR pour une isolation thermique performante
  • Intégration parfaite avec une toiture existante en tôle simple peau
  • Sous-face noire esthétique permettant un usage hybride atelier / studio
  • Pannes métalliques coordonnées pour une cohérence architecturale

Ce choix technique garantit un excellent compromis entre performance énergétique, rapidité de mise en œuvre et durabilité, des critères clés dans la construction de hangars modernes. 

Un hangar prêt pour les enjeux de demain

Le projet intègre également une dimension prospective avec :

  • Revêtement antidérapant facilitant la maintenance
  • Anticipation de l’installation de panneaux photovoltaïques
  • Conception évolutive pour accompagner les futurs projets

Résultat : un espace polyvalent, à la fois atelier, studio et démonstrateur de solutions constructives innovantes. 

Construction métallique et influence : un levier de visibilité pour la filière

Au-delà de la performance technique, cette collaboration illustre une tendance forte : la rencontre entre industrie du bâtiment et créateurs de contenus.

Avec des centaines de milliers de vues, ce projet démontre comment l’expertise industrielle peut être valorisée auprès d’un public élargi, tout en inspirant de nouveaux usages de la construction acier.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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