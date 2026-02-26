REP PMCB : Valobat réagit aux annonces ministérielles

Une réforme structurante pour la filière bâtiment

Les orientations annoncées visent à renforcer l’efficacité, la lisibilité et la soutenabilité économique du dispositif REP PMCB. Elles reposent notamment sur :

Un maillage territorial optimisé des points de reprise , afin d’améliorer l’accessibilité pour les professionnels du bâtiment et de renforcer la collecte des déchets de chantier ;

, afin d’améliorer l’accessibilité pour les professionnels du bâtiment et de renforcer la collecte des déchets de chantier ; Une baisse du coût du dispositif , grâce à une différenciation entre matériaux matures et non matures en matière de recyclage ;

, grâce à une différenciation entre matériaux matures et non matures en matière de recyclage ; Une gouvernance REP renforcée, plus exigeante et mieux structurée pour garantir la performance environnementale et économique de la filière.

Cette refondation contribue à restaurer un climat de confiance indispensable au bon fonctionnement de la REP PMCB et à la réussite des objectifs de transition écologique dans le secteur du bâtiment.

Valobat engagé pour une REP plus efficace et responsable

Valobat prend acte de ces décisions et salue la qualité du travail de concertation conduit par le ministre et son cabinet, en lien étroit avec les administrations et l’ensemble des parties prenantes de la filière bâtiment.

Cette démarche collective a permis de clarifier les priorités stratégiques et de poser les bases d’un cadre réglementaire plus robuste et opérationnel pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction.

« Valobat se tient disponible pour poursuivre les travaux, plusieurs points devant encore être clarifiés afin de garantir une mise en œuvre pleinement opérationnelle et juridiquement sécurisée sur le terrain. Valobat est d’ores et déjà engagé dans cette phase de transition et se mobilise aux côtés de tous ceux qui œuvrent à la construction de ce nouveau cadre. Construire une REP plus efficace, plus responsable et plus au service de la transition écologique est un effort collectif. Valobat sera au rendez-vous ! » Hervé de Maistre, Président de Valobat

Objectif : une REP PMCB pérenne au service de la transition écologique

À travers cette refondation, l’ambition est claire : consolider un modèle de Responsabilité Élargie du Producteur dans le bâtiment économiquement viable, juridiquement sécurisé et environnementalement performant.

Pour l’ensemble des acteurs – industriels, distributeurs, entreprises de travaux, collectivités et opérateurs de gestion des déchets – cette nouvelle étape doit permettre d’accélérer la montée en puissance du recyclage des matériaux de construction et de structurer durablement l’économie circulaire dans le bâtiment.

