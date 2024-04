Respirer un air plus pur avec les dalles de moquette des collections Airmaster de Tarkett

Des solutions pour un air plus pur

Les collections uniques de dalles de moquette AirMaster® de Tarkett capturent les poussières fines telles que les allergènes, les polluants et les composés organiques volatils (COV) dans vos intérieurs et aident à purifier l'air. Cette technologie unique est le fruit d'années de recherche et de développement, garantissant une rétention des poussières fines au sol 4 fois plus efficace qu’une moquette classique.

Des couleurs pastel réunies avec des performances optimales

En plus de leurs performances en matière de qualité de l'air, les dalles de moquette AirMaster® offrent un large éventail de designs et de style pour s'adapter à tous les espaces. Que vous recherchiez une ambiance moderne, classique ou audacieusement colorée, les collections AirMaster de Tarkett répondent à toutes les exigences esthétiques. De plus, grâce à leur installation et entretien faciles, elles sont un choix pratique pour les environnements professionnels.

Engagement envers la durabilité

Les dalles de moquette AirMaster® de Tarkett sont conçues dans le respect des normes les plus strictes en matière de durabilité. Fabriquées à partir de matériaux recyclés et recyclables, elles contribuent à réduire l’empreinte écologique des produits tout en offrant des performances supérieures. En choisissant les dalles de moquette AirMaster®, vous optez pour une solution durable pour votre intérieur et pour la planète.

Choisir les dalles de moquette AirMaster® de Tarkett, c'est améliorer la qualité de l'air que vous respirez et s’engager vers un avenir plus durable. Offrez-vous un intérieur plus sain et plus esthétique grâce à des solutions innovantes. Faites le choix de la qualité avec Tarkett.

Pour en savoir plus sur nos collections de dalles de moquette AirMaster®, rendez-vous sur le site web de Tarkett.

