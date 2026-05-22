ROCKWOOL France dévoile ses avancées en matière de développement durable

ROCKWOOL France confirme une nouvelle fois la solidité de son engagement en matière de RSE avec la médaille Platinum d’EcoVadis (87/100) et figure dans le Top 1% des entreprises mondiales évaluées.

En 2025, ROCKWOOL a recyclé plus de 5 000 tonnes de laine de roche en France, soit +25 % en un an et a annoncé la décarbonation de son site historique de Saint-Éloy-les-Mines(63)

Le Groupe ROCKWOOL progresse sur 5 de ses Objectifs de Développement Durable (ODD) et Objectifs intermédiaires SBTi.

Des investissements structurants pour décarboner le site de Saint-Éloy-les-Mines (63)

À l’horizon 2028, le site de ROCKWOOL dans le Puy-de-Dôme verra ses émissions de CO 2 divisées par 2,5, soit une réduction de 60 %. Un investissement de 100 Millions d’euros a été annoncé en 2025 dans le cadre du Sommet Choose France pour électrifier 2 des 3 lignes de production, la troisième étant déjà électrifiée.

ROCKWOOL France renforce son programme Rockcycle et augmente la quantité de laine de roche recyclée de 25 % en un an

Pionnier dans le recyclage des matériaux, ROCKWOOL a lancé en 2012 en France son programme Rockcycle, devenant une référence du secteur. Aujourd’hui, ce service permet de collecter et de recycler les déchets de laine de roche issus des chantiers de construction, de rénovation ou de démolition. En 2025, plus de 5 000 tonnes de laine de roche ont ainsi été recyclées en France. Le dispositif Rockcycle évolue par ailleurs en 2026, en diversifiant ses moyens de collecte pour s'adapter à tous les types de chantiers.

Avancées RSE du Groupe ROCKWOOL

Le Groupe ROCKWOOL mesure ses progrès en matière de durabilité selon deux référentiels complémentaires: les Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU à l’horizon 2030, et ceux validés par la Science Based Targets initiative (SBTi), une organisation qui certifie que les objectifs de réduction des émissions des entreprises sont scientifiquement conformes à l’Accord de Paris.

Objectifs de Développement Durable à 2030 : sur la base de l’année 2015, ROCKWOOL affiche en 2025 une réduction de 25 % de l’intensité des émissions de CO₂ Scope 1 et 2 par tonne de laine de roche produite. Le groupe a réduit de 54 % ses déchets de production envoyés en décharge et 25 pays ont désormais accès au service de recyclage Rockcycle. Le groupe a par ailleurs diminué de 13 % l’eau utilisée par laine de roche produite.

Objectifs intermédiaires SBTi à atteindre d’ici 2034 : par rapport à 2024, le groupe a réduit de 20 % ses émissions absolues de GES Scope 1 et 2, sur un objectif de -38 %.

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