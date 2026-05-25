Fibre de bois : repenser l’ITE dès la conception

Repenser l’ITE comme un outil de conception

Longtemps considérée comme une simple réponse technique aux exigences thermiques, l’isolation thermique par l’extérieur évolue aujourd’hui vers un véritable outil de conception architecturale. Entre exigences de la RE2020, pression sur l’empreinte carbone et attentes en matière de confort d’usage, les choix de matériaux deviennent structurants dès les premières phases de projet.

Dans cette logique, les solutions biosourcées et notamment la fibre de bois offrent de nouvelles perspectives aux architectes, en intégrant simultanément performance, durabilité et qualité d’ambiance intérieure.

Une matière qui agit sur plusieurs leviers du projet

L’intérêt de la fibre de bois réside dans sa capacité à répondre à plusieurs enjeux clés du bâtiment contemporain :

Réduction de l’impact carbone, grâce à une matière renouvelable et stockant durablement

Amélioration du confort d’été, via entre autres une forte inertie thermique

Gestion hygrothermique des parois, essentielle à la durabilité des ouvrages

À ce titre, la solution STEICOprotect L dry illustre cette approche globale. Certifiée Label Produit Biosourcé, elle affiche une composition biosourcée à 89 % et participe activement à la séquestration carbone, avec 160 kg de CO₂eq stockés par m³.*

Le confort d’été comme nouvelle priorité de conception

Face à l’intensification des épisodes de chaleur, le confort estival n’est plus un simple plus, mais une exigence centrale. Il influence directement la manière dont les architectes conçoivent les façades et choisissent les isolants.

Grâce à sa masse volumique et à sa capacité thermique massique élevées, la fibre de bois permet de retarder significativement les apports de chaleur. Ce phénomène de déphasage thermique contribue à lisser les variations de température intérieure et à limiter le recours aux systèmes de refroidissement actifs.

L’ITE devient alors un élément actif du confort bioclimatique, et non plus uniquement un composant réglementaire.

Concevoir des façades respirantes et durables

Au-delà des performances thermiques, la conception de l’enveloppe implique une attention particulière à la gestion de l’humidité et à la pérennité des matériaux.

STEICOprotect L dry s’inscrit dans cette logique avec des panneaux :

hydrofugés, adaptés aux conditions extérieures

ouverts à la diffusion de vapeur d’eau, favorisant l’équilibre hygrothermique

limitant le développement d’algues et mousses, pour une durabilité esthétique

Ces caractéristiques permettent de concevoir des façades respirantes, robustes et pérennes, en phase avec les exigences architecturales contemporaines.

Intégrer la contrainte réglementaire sans freiner la créativité

La sécurité incendie et les exigences normatives sont souvent perçues comme des freins à l’innovation. Pourtant, l’évolution des systèmes permet aujourd’hui de concilier liberté architecturale et conformité réglementaire.

Le système STEICOprotect L dry couplé au revêtement de finition, avec son classement B-S1, D0 et ses essais feu (dont essais LEPIR), s’intègre dans les projets jusqu’à 28 mètres tout en offrant un cadre sécurisant pour les prescripteurs.

Un point clé pour intégrer sereinement des solutions biosourcées dans des opérations de logements collectifs ou d’équipements.

Vers une approche globale de l’enveloppe

L’enjeu pour les architectes ne se limite plus au choix d’un produit, mais à la cohérence d’un système constructif. Dans cette optique, STEICO propose une gamme complète adaptée à la fois à des supports maçonnés comme à la construction bois.

Cette continuité permet de concevoir des projets hybrides avec une logique matériau unifiée, facilitant la maîtrise des performances globales du bâtiment.

L’ITE, un levier stratégique pour l’architecture durable

En intégrant des solutions biosourcées comme la fibre de bois dès la phase de conception, les architectes disposent aujourd’hui d’un levier concret pour répondre aux enjeux environnementaux sans renoncer à la qualité architecturale.

Avec STEICOprotect L dry, l’ITE dépasse sa fonction initiale pour devenir un élément structurant du projet, au croisement de la performance, du confort et de l’impact carbone.

* Calcul selon la norme EN 16449, phase A1 du cycle de vie selon la norme EN 15804+A2.

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