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ROCKWOOL obtient la médaille Platinum EcoVadis pour sa politique RSE

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Communiqué
Publié le 22 mai 2026
ROCKWOOL décroche la médaille Platinum EcoVadis avec un score de 87/100 et rejoint le Top 1 % mondial des entreprises les plus engagées en RSE.
ROCKWOOL obtient la médaille Platinum EcoVadis pour sa politique RSE - Batiweb

ROCKWOOL, leader mondial des solutions d’isolation en laine de roche, est un acteur engagé dans une démarche volontaire de RSE et de développement durable. Ses solutions d’isolation créent déjà un impact positif en réduisant les dépenses énergétiques des bâtiments et en protégeant leurs occupants. Mais au-delà, l'industriel agit en continu pour diminuer son empreinte environnementale tout en s'imposant les plus hauts standards sociaux.

EcoVadis reconnait une nouvelle fois les résultats de ROCKWOOL en matière d’environnement, d’éthique, de droits sociaux et humains, et d’achats responsables. « Avec cette place dans le top 1 % d’EcoVadis, nous soulignons notre engagement constant en RSE et l’efficacité de nos plans d’actions. » analyse Matthieu Biens, Directeur Marketing et Développement pour ROCKWOOL Europe du Sud.

Objectifs ambitieux sur les grands enjeux environnementaux

Le groupe ROCKWOOL s'est engagé dès 2023 à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de 50 % de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) à horizon 2034.

En France, cet engagement se traduit par un investissement de 100 millions d'euros pour l'électrification de l'usine de Saint-Éloy-les-Mines. Ce projet permettra de réduire de 60 % les émissions de carbone du site d’ici 2028, réaffirmant ainsi l’ancrage local et consolidant le leadership de ROCKWOOL dans la transition énergétique.

Économie circulaire : plus de 5 000 tonnes de laine de roche recyclées en France

Recyclable à l’infini, la laine de roche est au cœur de la stratégie de circularité de ROCKWOOL. Depuis 2012, ROCKWOOL France propose à ses clients Rockcycle, son service de collecte et de recyclage des chutes de laine de roche. Initialement dédié aux chantiers de construction, Rockcycle couvre désormais la rénovation et la démolition. En 2025, ROCKWOOL France a recyclé plus de 5 000 tonnes de laine de roche, soit une progression de 25 % par rapport à 2024.

Le dispositif évolue par ailleurs en 2026, en diversifiant ses moyens de collecte pour s'adapter à tous les types de chantiers, y compris les petits chantiers d'artisans, rendant ainsi le recyclage accessible à tous.

Un engagement continu

Les conditions de travail, de protection des salariés, de développement des compétences, de prévention des risques sont autant de points positifs également soulignés par EcoVadissur le volet politique sociale de ROCKWOOL France.

L’entreprise s'engage également via un code de conduite strict, appliqué en interne et auprès de ses fournisseurs, pour garantir le respect des règles éthiques, du droit social et humain. Pour atteindre ces résultats, l’usine ROCKWOOL de Saint-Éloy-les-Mines s’appuie, entre autres, sur 4 certifications internationales :

  • ISO 9001 (management de la qualité)
  • ISO 14001 (management environnemental)
  • ISO 50001 (management de l’énergie)

ISO 45001 (management de la santé et de la sécurité du travail). ROCKWOOL confirme une nouvelle fois que son engagement en faveur de la décarbonation, de l'économie circulaire et des droits humains n'est pas une option, mais le fondement de sa stratégie.

 

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