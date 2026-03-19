Représentant de cinq syndicats, la Fipec présente une feuille de route proposant de traiter les emballages plastiques notamment issus des secteurs de la peintures ou encore des encres d’ici 2040.

Réduction, réemploi, recyclage : trois mots en « R » repris par la Fipec dans une feuille de route « 3R », concernant la durabilité des emballages, réalisée avec le cabinet (RE)Set, cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie économique et environnementale.

Représentant du secteur des industries des peintures, des encres, des couleurs, des colles et adhésifs ainsi que des résines, la Fipec rassemble cinq syndicats membres : Afcale (Couleurs pour artistes), Aficam (Colles, mastics et adhésifs), Afei (Encres d’imprimerie), Sipev (Peintures, enduits et vernis) et Snfores (Résines).

33 000 tonnes d'emballages plastiques pour la filière

Selon l'organisation, le gisement d'emballages plastiques de la filière représente 33 000 tonnes. Une masse gigantesque de déchets à laquelle la Fipec annonce vouloir s'attaquer avec des mesures à horizon 2040 organisées autour de quatre axes :

Réduction : diminution du poids des emballages et recours à des films pré-étirés.

Remploi : renforcement du remploi des emballages de transport et expérimentation de certains emballages de vente pour les produits en base aqueuse.

Recyclage : substitution de résines difficiles à recycler, utilisation de films translucides, structuration possible d’une filière dédiée aux seaux et pots.

Réincorporation : intégration progressive de matières plastiques recyclées dans les seaux/pots et films de palettisation.

Géraldine Poivert, co-fondatrice de (RE)SET précise que « la feuille de route 3R a été construite sur mesure : diagnostic approfondi pour définir le « juste emballage », sourcing d’innovations pragmatiques et plan d’action co-construit avec les industriels pour passer du diagnostic au déploiement. »