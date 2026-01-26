Romus présente son nouveau catalogue édition 2026

ROMUS, acteur reconnu des solutions d’équipements pour le bâtiment, dévoile aujourd’hui son nouveau catalogue édition 2026, une ressource indispensable pour accompagner les professionnels et les prescripteurs dans leurs projets.

Cette édition a été réimaginée pour offrir une lecture optimisée, plus claire et fonctionnelle, afin de faciliter le repérage des solutions adaptées aux besoins des chantiers actuels. Elle intègre de nouvelles familles de produits, renforçant à la fois la diversité de l’offre et la capacité de Romus à répondre aux exigences du marché.

→ Parmi les nouveautés :

Sous-couches et protections de sols

Profilés carrelage

Solutions de protection et d’éco-revêtements muraux

Le catalogue 2026 propose l’ensemble des références produits : tapis, accessoires, profilés et outillage avec des visuels clairs et des informations techniques pertinentes. Il est consultable et téléchargeable en ligne, pour une accessibilité optimale sur tous les supports.

