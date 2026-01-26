Resitex Max & Resitex Plus : solutions pour la rénovation sans contraintes

Beauflor lance Resitex Max & Resitex Plus, des sols PVC en lés conçus pour la rénovation rapide, en pose semi-libre, sans colle et en milieu occupé.

Une nouvelle génération de sols PVC dédiée à la rénovation

Avec Resitex Max et Resitex Plus, Beauflor enrichit son offre de revêtements de sols PVC en lés avec deux solutions spécialement développées pour répondre aux contraintes des chantiers de rénovation, qu’ils soient résidentiels ou tertiaires.

Conçus pour une pose semi-libre, ces revêtements permettent une mise en œuvre rapide, propre et silencieuse, sans colle et sans temps de séchage. Une réponse idéale pour les projets nécessitant une intervention en site occupé.

Resitex Max : performances renforcées pour les usages intensifs

Pensé pour les environnements plus sollicités, Resitex Max est adapté aux locaux classés U3P3 :

parties communes de logements,

bureaux, hôtels, boutiques,

établissements de santé, écoles, résidences services.

Doté d’une couche d’usure de 0,55 mm, il offre une résistance accrue au poinçonnement, à l’usure et aux passages répétés, tout en conservant les avantages d’une pose rapide et sans colle.

Resitex Plus : la solution rénovation pour l’habitat

Resitex Plus est destiné aux locaux classés U2sP3, notamment :

logements (parties privatives),

cuisines, séjours, chambres,

projets de rénovation résidentielle.

Sa structure multicouche intégrant un envers textile haute densité absorbe les irrégularités du support et permet une pose directe sur sols existants, y compris sur carrelage (sous conditions). Résultat : un gain de temps significatif et une réduction des coûts de préparation.

Un confort immédiat, sans compromis

Les deux solutions partagent des caractéristiques clés :

isolation acoustique de 19 dB ,

, finition mate réaliste,

traitement de surface Pro Tech antibactérien ,

, faibles émissions de COV ( A+ ),

), compatibilité chauffage par le sol,

possibilité de soudure à chaud avec cordons coordonnés.

Disponibles en 2 ou 4 mètres, à la coupe ou en rouleaux, Resitex Max & Plus permettent également de limiter les chutes et d’optimiser les métrés.

Une réponse responsable aux enjeux actuels

Fabriqués avec de l’énergie 100 % renouvelable, sans orthophtalates et conformes aux principales certifications européennes, Resitex Max & Plus s’inscrivent pleinement dans la stratégie durable de Beauflor. Leur pose sans colle facilite le réemploi, la dépose et les rénovations futures.

Pour en savoir plus exit_to_app