Bouchon Silicap’s : fini le gaspillage sur les chantiers

Communiqué

Publié le 24 octobre 2025

Silicap’s de Romus, bouchon réutilisable made in France, préserve colles et mastics entamés en évitant le séchage et le gaspillage sur chantier.
Un système à double étanchéité pour une meilleure conservation

Grâce à sa double étanchéité située aux deux extrémités, le Silicap’s assure une conservation optimale du produit pouvant aller jusqu’à plusieurs semaines. Son système élastiqué adaptable s’ajuste facilement à tous les types d’embouts de cartouches, garantissant une fermeture parfaite quelle que soit la marque utilisée.

Les avantages des bouchons Silicap’s Romus

  • Évite le gaspillage de colles et mastics sur les chantiers
  • Double étanchéité pour une conservation prolongée
  • Compatibilité universelle : s’adapte à tous types de cartouches
  • Conception et fabrication françaises
  • Vendus en lots de 4 ou 10 pièces (Réf. 96630)

Silicap’s : une solution pratique et écoresponsable

Pensé pour faciliter la vie des artisans et professionnels du bâtiment, le bouchon Silicap’s s’inscrit dans une démarche de développement durable en réduisant le gaspillage de produits et en prolongeant leur durée de vie.

 

