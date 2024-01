Open Energies : les temps forts de cette première édition

Nouveau rendez-vous dédié aux professionnels de la production d’EnR photovoltaïque, de l’autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques, Open Energies inaugure sa première édition les 23 et 24 janvier prochains à Eurexpo Lyon. À l’occasion de ce lancement, Open Energies propose à ses visiteurs deux jours d’immersion uniques au cœur des énergies d’avenir. Une opportunité de rencontrer, d’échanger, et de réfléchir aux cotés d’acteurs clés du secteur. Coup de projecteur sur les temps forts majeurs du salon ainsi que sur les visions d’experts.

Carrefour d’innovation et de transmission Organisée par la division GreenTech+ de GL events, cette première édition est un véritable complément à BEPOSITIVE, le salon de la transition énergétique, dont la prochaine édition se tiendra du 25 au 27 mars 2025, en alternance avec Open Energies. À son instar, ce nouveau rendez-vous business valorise les solutions innovantes. Inscrit dans une politique ambitieuse de développement de l'énergie solaire sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, Open Energies vise à accélérer la naissance de nouvelles opportunités en faveur de la transition énergétique. Il s’impose comme le rendez-vous incontournable des solutions digitales pour les systèmes énergétiques. Consacré à l’ensemble des professionnels du secteur des EnR, à ceux qui réfléchissent ou décryptent le monde de l’énergie, Open Energies s’articulera autour de 3 thématiques : la production des EnR et notamment le solaire photovoltaïque, les nouveaux usages des énergies et le pilotage des équipements intelligents. Durant deux jours, fabricants, distributeurs d’équipements ou prestataires de services présenteront leurs solutions et innovations dédiées aux nouveaux systèmes énergétiques. 2 jours, 2 espaces d’interventions Des workshops... Des démonstrations d'outils, retours d'expérience concrets, temps d'échange et de partage avec les intervenants sur les sujets abordés : Développer une activité photovoltaïque

Feuille de route 2024 de l'autoconsommation

Électromobilité

Pilotage du bâtiment

Intégration du solaire dans une stratégie RSE

Formation installateur photovoltaïque... Ces ateliers sont co-organisés par : AuRA Digital Solaire, Enerplan , FFIE, GMPV-FFB, Institut Smart Grids, INES , Smart Buildings Alliance, Tecsol. ... et un forum ! Des tables rondes sur des sujets d'actualité pour s'informer sur le marché du photovoltaïque et les enjeux associés : Déploiement du PV flottant : enjeux et solutions

Pompe à chaleur et photovoltaïque

Infrastructure de recharge de véhicule électrique

Ombrières photovoltaïques de parking

Diversité des modèles d'affaire du solaire

Autoconsommation dans le cadre de la PPE... La matinée inaugurale se fera en présence de Jean-Luc FUGIT, président d'honneur de cette première édition.