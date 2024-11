La FFB, le Pôle Habitat et la Fédération nationale des SCoT signent un accord

La FFB, le Pôle Habitat FFB et la Fédération nationale des SCoT ont récemment signé un partenariat inédit pour rapprocher leurs entités respectives au niveau national et local. Un renforcement des liens au service des transitions urbanistiques, écologiques et énergétiques.

Un partenariat pour mieux faire face aux défis à venir. Devant les transformations profondes qui impactent et qui vont continuer d’impacter le secteur de la construction, la FFB, le Pôle Habitat FFB et la Fédération nationale des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) ont récemment décidé d’unir leurs forces.

Les trois entités ont en effet signé un accord le 18 novembre 2024 pour croiser leurs expertises et réfléchir dès maintenant à la définition et au déploiement de nouveaux modèles d’aménagement des territoires.

S’unir pour mieux faire face aux défis à venir

Un rapprochement légitime à bien des égards. De nouvelles lois et normes viennent bouleverser le monde de la construction, obligeant certaines entités à trouver des solutions pour s’y acclimater au mieux.

Prenons l’exemple de la loi « Climat et Résilience », qui prévoit la diminution progressive du rythme d’artificialisation des sols pour atteindre le zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050. Cette trajectoire de sobriété foncière sera toutefois appliquée de manière différenciée et territorialisée. L’ensemble des documents de planification territoriale (SRADDET, SCoT, PLUi et PLU) vont donc successivement devoir être modifiés pour intégrer ces objectifs de sobriété foncière.

Si les enjeux sont considérables, le calendrier est toutefois très contraint puisque la loi impose une mise à jour des documents régionaux d’ici la fin novembre 2024, des SCoT d’ici février 2027 et des documents d’urbanismes locaux pour février 2028.

Autant de contraintes et de bouleversements qui ont poussé la FFB, le Pôle Habitat FFB et la Fédération nationale des SCoT à collaborer ensemble pour répondre à ces nouveaux enjeux.

Le partenariat s’articule autour de trois objectifs :

favoriser la mise en œuvre de coopérations locales de la FFB, le Pôle Habitat FBB et les structures porteuses de SCoT,

contribuer aux débats nationaux et favoriser les échanges d’expériences et la capitalisation des méthodes des trois fédérations, en lien avec les autres acteurs,

mettre en place des écosystèmes d’acteurs locaux partenariaux pour renforcer la contribution des acteurs privés, en amont des discussions publiques sur les transitions urbanistiques, écologiques et énergétiques. Le tout en les associant en aval dans le déploiement de solutions opérationnelles sur le terrain.

Concrètement, les représentants de la FFB et du Pôle Habitat FFB seront conviés aux réunions locales organisées par la Fédération nationale des SCoT ou ses entités. À cette occasion, les solutions opérationnelles proposées et les projets démonstrateurs identifiés par les trois structures feront l’objet d’analyses, d’échanges et de partages.

Ces expérimentations pourront ensuite être remontées au niveau national et relayées sur la plateforme planification-écologique.fr, déployée à l’initiative de la Fédération des SCoT, pour aiguiller un maximum d’acteurs publics et privés du secteur.

Un enthousiasme partagé

« Je suis convaincu que le contexte actuel implique la réunion de toutes les intelligences. Ce rapprochement entre nos structures facilitera la conception et la mise en œuvre de solutions pour répondre aux enjeux liés au recyclage urbain, à la renaturation ou encore à l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens », assure Michel Heinrich, président de la Fédération nationale des SCoT.

De son côté, Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment, déclare : « Les nouveaux enjeux que doivent intégrer les documents de planification et d’urbanisme (sobriété foncière, réindustrialisation, développement des énergies renouvelables, adaptation au changement climatique…) sont l’occasion de renforcer le dialogue entre les acteurs publics et privés, pour faire émerger de nouvelles solutions pragmatiques et opérationnelles ».

Selon Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB, « les transitions aujourd’hui à l’œuvre exigent des diagnostics partagés et des réponses pragmatiques des acteurs que nous représentons. Notre partenariat, au plan national et local, est une invitation à l’échange, au dialogue et à l’intelligence collective dans l’objectif de développer des solutions concertées pour concilier sobriété foncière, satisfaction des besoins tant quantitatifs que qualitatifs en logement et développement économique des territoires ».

Jérémy Leduc

Photo de Une : DR Fédération nationale des SCoT