Serencio P UP : centrale de traitement d’air double flux compacte pour le tertiaire
Publié le 12 février 2026
Une centrale double flux fabriquée en France et livrée en 3 semaines
Développée et produite sur le site industriel de Meyzieu (69), Serencio P UP s’inscrit dans la stratégie industrielle d’Atlantic Systèmes valorisant le savoir-faire français.
Grâce à une organisation industrielle optimisée, la centrale bénéficie de délais de livraison réduits à trois semaines, un atout majeur pour les plannings serrés des opérations tertiaires.
Disponible sur une plage de débits de 500 à 5 000 m³/h, Serencio P UP couvre un large spectre d’applications : bureaux, enseignement, hôtellerie, santé, commerces ou logements collectifs.
Des performances certifiées Eurovent pour sécuriser les projets
Serencio P UP affiche des performances parmi les plus élevées du marché, validées par des certifications reconnues :
- Échangeur à plaques haut rendement certifié Eurovent
- Ventilateurs Plug-Fan EC à haut rendement
- Performances NF EN 1886 certifiées : D1 – L2 – F8 – T3 – TB3
- Structure double peau avec isolation renforcée
- Filtration haute efficacité : ISO ePM1 55 % en série, jusqu’à ISO ePM1 70 % en option
Ces caractéristiques positionnent Serencio P UP comme une référence en centrale de traitement d’air tertiaire, garantissant durabilité, efficacité énergétique et fiabilité des installations.
Qualité d’air intérieur et confort des occupants
Pensée pour le bien-être dans les bâtiments tertiaires, la centrale double flux Serencio P UP assure un renouvellement d’air continu, filtré et tempéré, contribuant directement à la qualité d’air intérieur (QAI).
Elle intègre notamment :
- une réduction significative des nuisances sonores,
- une gestion intelligente des débits (CAV / VAV),
- un free-cooling automatique via by-pass motorisé,
- une compatibilité native GTB/GTC (Modbus RTU et Bacnet IP).
Un véritable gain de temps pour les installateurs CVC
Compacte et à soufflage vertical, Serencio P UP s’intègre facilement dans les espaces techniques contraints, notamment en rénovation tertiaire.
La solution est déployable en quelques minutes, avec une mise en service simplifiée et une maintenance facilitée grâce au pilotage intelligent et aux alertes d’encrassement des filtres.
Atlantic Systèmes accompagne les professionnels du CVC à chaque étape du projet : avant-vente, chiffrage, mise en œuvre et exploitation, avec des outils dédiés comme Select Air Control.
Une solution durable pour les bâtiments tertiaires et collectifs
Éligible aux CEE, Serencio P UP constitue une réponse performante et rentable pour les projets de rénovation énergétique tertiaire, tout en s’adaptant parfaitement aux constructions neuves.
Elle s’inscrit dans une approche globale visant à concilier performance énergétique, qualité d’air intérieur, durabilité et excellence industrielle française.
