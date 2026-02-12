Webinaire HiCAD : générez tous vos plans efficacement à partir du modèle 3D
Publié le 12 février 2026
La création de plans est souvent une tâche répétitive, chronophage, un sujette aux erreurs et honnêtement, peu appréciée.
Lors de notre webinaire, nous vous montrons qu’il existe une autre approche.
Grâce à notre solution de CAO 3D HiCAD, vous pouvez générer différents types de plans de manier rapide, flexible et cohérente, directement à partir du modèle 3D, avec beaucoup moins d’efforts et une qualité supérieure.
Découvrez lors du webinaire comment HiCAD vous permet de créer efficacement tous les types de plans souhaité et d'optimiser vos processus dans votre bureau d'études.
