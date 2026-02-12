Podcast
Webinaire HiCAD : générez tous vos plans efficacement à partir du modèle 3D

Communiqué

Publié le 12 février 2026

Découvrez comment HiCAD transforme la création de plans : rapide, flexible et sans erreurs, directement depuis votre modèle 3D.
La création de plans est souvent une tâche répétitive, chronophage, un sujette aux erreurs et honnêtement, peu appréciée.

Lors de notre webinaire, nous vous montrons qu’il existe une autre approche.
Grâce à notre solution de CAO 3D HiCAD, vous pouvez générer différents types de plans de manier rapide, flexible et cohérente, directement à partir du modèle 3D, avec beaucoup moins d’efforts et une qualité supérieure.

Découvrez lors du webinaire comment HiCAD vous permet de créer efficacement tous les types de plans souhaité et d'optimiser vos processus dans votre bureau d'études.

 

