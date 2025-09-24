Xella Ytong : solution coupe-feu 4h pour des chantiers sûrs
Avec sa gamme Ytong, Xella vous propose une solution coupe-feu inégalée sur le marché. Grâce à une résistance au feu allant jusqu’à EI 240 minutes dès 15 cm d’épaisseur, sans enduit supplémentaire, notre système atteint le niveau maximal de la réglementation incendie. Une performance qui séduit assureurs et services d’incendie (SDIS), tout en garantissant une sécurité optimale.
La légèreté du béton cellulaire est un atout majeur : elle permet de bâtir des murs de grande hauteur sans nécessiter de travaux de fondations supplémentaires.
Nos solutions apportent également un confort thermique élevé, générant des économies financières significatives grâce à l’optimisation des études thermiques (bloc de 15, R=1,2). Elles se distinguent par leurs PV feu grandes hauteurs sans recoupement et par leurs formats optimisés :
- Jusqu’à 5 m en Opti 15,
- Jusqu’à 6/8 m en Compact 20.
Avec l’armature de maçonnerie Ytofor, il est possible de supprimer les chaînages en béton armé traditionnels et donc d’obtenir un chantier plus propre lors du montage. Celui-ci est plus rapide, les quantités de mortier sont réduites, et la finition peut se faire sans peinture ni enduit. Nos solutions résistent même à l’action mécanique des lances à incendie.
Enfin, le Bureau d’Études Xella accompagne chaque projet : dimensionnement, choix des produits complémentaires, optimisation des coûts… tout est pensé pour vous offrir des solutions sûres, durables et rentables.
Découvrez notre guide technique de la maçonnerie coupe-feu.
Le groupe CMAI acquiert des actifs et activités de Magri et Réseau Bois
Le groupe CMAI poursuit son développement sur les marchés de la porte intérieure par l’acquisition des actifs et activités de Magri et Réseau Bois, spécialistes des portes et huisseries bois techniques.
Protection passive contre les incendies : pourquoi choisir le béton cellulaire Xella ?
La réglementation en matière de protection incendie est stricte pour les ERP, les bâtiments tertiaires et industriels, les datacenters et les infrastructures de génie civil. L'objectif est de limiter la...
Xella réduit de 35 % son bilan carbone et publie ses nouvelles FDES !
Réduire son empreinte carbone dans l’industrie de la construction, préserver les ressources et développer des solutions durables sont les enjeux majeurs dans la stratégie environnementale du groupe Xella....
Entre l’Europe et l’Amérique latine, Holcim cible de nouveaux eldorados
Visant entre +3 % à +5 % de croissance annuelle sur les cinq prochaines années, le groupe Holcim table sur différents pistes financières. D’abord sa branche nord-américaine, qui sera séparée du total de...