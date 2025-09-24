Xella Ytong : solution coupe-feu 4h pour des chantiers sûrs

Avec sa gamme Ytong, Xella vous propose une solution coupe-feu inégalée sur le marché. Grâce à une résistance au feu allant jusqu’à EI 240 minutes dès 15 cm d’épaisseur, sans enduit supplémentaire, notre système atteint le niveau maximal de la réglementation incendie. Une performance qui séduit assureurs et services d’incendie (SDIS), tout en garantissant une sécurité optimale.

La légèreté du béton cellulaire est un atout majeur : elle permet de bâtir des murs de grande hauteur sans nécessiter de travaux de fondations supplémentaires.

Nos solutions apportent également un confort thermique élevé, générant des économies financières significatives grâce à l’optimisation des études thermiques (bloc de 15, R=1,2). Elles se distinguent par leurs PV feu grandes hauteurs sans recoupement et par leurs formats optimisés :

Jusqu’à 5 m en Opti 15,

Jusqu’à 6/8 m en Compact 20.

Avec l’armature de maçonnerie Ytofor, il est possible de supprimer les chaînages en béton armé traditionnels et donc d’obtenir un chantier plus propre lors du montage. Celui-ci est plus rapide, les quantités de mortier sont réduites, et la finition peut se faire sans peinture ni enduit. Nos solutions résistent même à l’action mécanique des lances à incendie.

Enfin, le Bureau d’Études Xella accompagne chaque projet : dimensionnement, choix des produits complémentaires, optimisation des coûts… tout est pensé pour vous offrir des solutions sûres, durables et rentables.

Découvrez notre guide technique de la maçonnerie coupe-feu.

