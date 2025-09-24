ConnexionS'abonner
Xella Ytong : solution coupe-feu 4h pour des chantiers sûrs

Communiqué
Publié le 24 septembre 2025
La sécurité incendie est essentielle. Xella propose Ytong, des blocs en béton cellulaire coupe-feu performants et faciles à poser.
Avec sa gamme Ytong, Xella vous propose une solution coupe-feu inégalée sur le marché. Grâce à une résistance au feu allant jusqu’à EI 240 minutes dès 15 cm d’épaisseur, sans enduit supplémentaire, notre système atteint le niveau maximal de la réglementation incendie. Une performance qui séduit assureurs et services d’incendie (SDIS), tout en garantissant une sécurité optimale.

La légèreté du béton cellulaire est un atout majeur : elle permet de bâtir des murs de grande hauteur sans nécessiter de travaux de fondations supplémentaires. 

Nos solutions apportent également un confort thermique élevé, générant des économies financières significatives grâce à l’optimisation des études thermiques (bloc de 15, R=1,2). Elles se distinguent par leurs PV feu grandes hauteurs sans recoupement et par leurs formats optimisés :

  • Jusqu’à 5 m en Opti 15,
  • Jusqu’à 6/8 m en Compact 20.

Avec l’armature de maçonnerie Ytofor, il est possible de supprimer les chaînages en béton armé traditionnels et donc d’obtenir un chantier plus propre lors du montage. Celui-ci est plus rapide, les quantités de mortier sont réduites, et la finition peut se faire sans peinture ni enduit. Nos solutions résistent même à l’action mécanique des lances à incendie.

Enfin, le Bureau d’Études Xella accompagne chaque projet : dimensionnement, choix des produits complémentaires, optimisation des coûts… tout est pensé pour vous offrir des solutions sûres, durables et rentables.
Découvrez notre guide technique de la maçonnerie coupe-feu.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

XELLA France - Batiweb

Le groupe Xella fabrique et commercialise des matériaux de construction, avec ses différentes...

Le Pré Châtelain - CS 20647 - Saint-Savin
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX
France

Plus d'informations


