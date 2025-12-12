Podcast
Enduits et mortiers Placo® : pour des finitions intérieures réussies

12 décembre 2025

Découvrez comment les enduits et mortiers Placo® assurent des finitions intérieures esthétiques, performantes et adaptées à chaque situation de chantier.
Que vous soyez en pleine rénovation ou sur un chantier neuf, la qualité des finitions est essentielle pour garantir un résultat esthétique et durable dans le temps. Placo® vous propose une gamme complète d’enduits et de mortiers adaptés à chaque étape de vos travaux. 

Un enduit de qualité se distingue par :

  • Sa glisse et son applicabilité : il s’applique facilement sous la spatule tout en conservant une bonne tenue sans couler.
  • Son adhérence : il garantit une parfaite stabilité sur le support et la bande à joint.
  • Sa finesse et sa blancheur : des critères essentiels pour une finition impeccable avant peinture.

Placo® propose plusieurs types d’enduits et mortiers :

→ Les enduits à prise

Idéaux pour les délais courts, ces enduits durcissent par réaction du plâtre et permettent un redoublement rapide. Parmi les références disponibles :

  • Placojoint® PR 1, PR 2, PR 4 et PR 8 : adaptés à différents rythmes de chantier, du traitement rapide au travail sur grandes longueurs.
  • Placojoint® PR Hydro : spécialement conçu pour les locaux humides.
  • Vario® : parfait pour le jointoiement des plafonds décoratifs Rigitone™.

→ Les enduits à séchage

Ces enduits sont particulièrement adaptés aux grands chantiers grâce à leur aspect homogène et leur capacité à être recouverts après 24 à 48 heures. Les produits phares :

  • Placojoint® SN et GDX : idéaux pour une organisation de chantier espacée.

→ Les enduits prêts à l’emploi

Pour gagner du temps, les enduits en pâte prêts à l’emploi sont une solution pratique. Ils évitent le gâchage et offrent une conservation prolongée. Parmi eux :

  • Placomix® Pro : pour un collage fluide et une finition soignée.
  • Placomix® Pro Allégé : pour des finitions haut de gamme avec un faible retrait.
  • Placomix® Hydro : conçu pour les locaux humides grâce à sa résistance renforcée à l’eau.

→ Les mortiers adhésifs

Pour le collage des plaques de plâtre et des complexes isolants en doublage, Placo® propose :

  • MAP® Formule + : un mortier multifonction avec un fort pouvoir adhésif, idéal pour le collage, le rebouchage et le scellement.
  • Placo® MA24 : apprécié pour sa prise rapide et son efficacité sur supports secs et sains.

 

