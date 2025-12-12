Enduits et mortiers Placo® : pour des finitions intérieures réussies

Que vous soyez en pleine rénovation ou sur un chantier neuf, la qualité des finitions est essentielle pour garantir un résultat esthétique et durable dans le temps. Placo® vous propose une gamme complète d’enduits et de mortiers adaptés à chaque étape de vos travaux.

Un enduit de qualité se distingue par :

Sa glisse et son applicabilité : il s’applique facilement sous la spatule tout en conservant une bonne tenue sans couler.

Placo® propose plusieurs types d’enduits et mortiers :

→ Les enduits à prise

Idéaux pour les délais courts, ces enduits durcissent par réaction du plâtre et permettent un redoublement rapide. Parmi les références disponibles :

Placojoint ® PR 1, PR 2, PR 4 et PR 8 : adaptés à différents rythmes de chantier, du traitement rapide au travail sur grandes longueurs.

→ Les enduits à séchage

Ces enduits sont particulièrement adaptés aux grands chantiers grâce à leur aspect homogène et leur capacité à être recouverts après 24 à 48 heures. Les produits phares :

Placojoint® SN et GDX : idéaux pour une organisation de chantier espacée.

→ Les enduits prêts à l’emploi

Pour gagner du temps, les enduits en pâte prêts à l’emploi sont une solution pratique. Ils évitent le gâchage et offrent une conservation prolongée. Parmi eux :

Placomix ® Pro : pour un collage fluide et une finition soignée.

→ Les mortiers adhésifs

Pour le collage des plaques de plâtre et des complexes isolants en doublage, Placo® propose :

MAP ® Formule + : un mortier multifonction avec un fort pouvoir adhésif, idéal pour le collage, le rebouchage et le scellement.

