ConnexionS'abonner
Fermer

Système COMPRIBAND + ELASTISOL : la barrière thermique pour des menuiseries hautes performances

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 20 octobre 2025

TRAMICO innove pour la construction durable avec une solution performante qui réduit les déperditions de chaleur au-delà de l’étanchéité.
Système COMPRIBAND + ELASTISOL : la barrière thermique pour des menuiseries hautes performances - Batiweb

Le système COMPRIBAND + ELASTISOL agit comme un véritable bouclier thermique, limitant les ponts thermiques autour des menuiseries et contribuant directement à la performance énergétique du bâtiment.

Une synergie unique pour renforcer l’isolation thermique

Positionné en périphérie des fenêtres et des portes, le COMPRIBAND forme une première barrière contre la pluie battante, les UV et les infiltrations d’air.

L’ELASTISOL, mousse polyuréthane à mémoire de forme, vient ensuite pénétrer et combler les alvéoles de la mousse imprégnée pour fusionner avec le COMPRIBAND et créer une membrane d’étanchéité continue.

Cette fusion assure une double action :

  • Amélioration de l’étanchéité à l’air, ciblant la principale source de pertes de chaleur.
  • Réduction des ponts thermiques, en créant une couche isolante homogène qui empêche les transferts de température entre l’extérieur et l’intérieur.

Résultat : le confort intérieur est renforcé, les variations de température limitées et les besoins en chauffage ou climatisation réduits. La diminution des ponts thermiques, notamment au niveau des fenêtres et des toits, est souvent négligée et peut provoquer d’importantes pertes d’énergie. Notre solution, grâce à sa performance thermique, participe à l’optimisation de la performance énergétique conformément aux exigences de la RE2020 (Réglementation environnementale RE2020 | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique).

Une isolation complète et durable

Au-delà de ses performances thermiques, le duo COMPRIBAND + ELASTISOL offre une isolation acoustique efficace et une protection durable contre la pluie battante et les UV.
Facile à mettre en œuvre, ce système d’étanchéité garantit performance, confort et pérennité, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, tout en répondant aux exigences des réglementations environnementales les plus strictes.

Documentation

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
TRAMICO - Batiweb

TRAMICO est un fabricant français de solutions techniques pour l’étanchéité...

14 Avenue de l'Europe
76220 GOURNAY EN BRAY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.