Système COMPRIBAND + ELASTISOL : la barrière thermique pour des menuiseries hautes performances
Publié le 20 octobre 2025
Le système COMPRIBAND + ELASTISOL agit comme un véritable bouclier thermique, limitant les ponts thermiques autour des menuiseries et contribuant directement à la performance énergétique du bâtiment.
Une synergie unique pour renforcer l’isolation thermique
Positionné en périphérie des fenêtres et des portes, le COMPRIBAND forme une première barrière contre la pluie battante, les UV et les infiltrations d’air.
L’ELASTISOL, mousse polyuréthane à mémoire de forme, vient ensuite pénétrer et combler les alvéoles de la mousse imprégnée pour fusionner avec le COMPRIBAND et créer une membrane d’étanchéité continue.
Cette fusion assure une double action :
- Amélioration de l’étanchéité à l’air, ciblant la principale source de pertes de chaleur.
- Réduction des ponts thermiques, en créant une couche isolante homogène qui empêche les transferts de température entre l’extérieur et l’intérieur.
Résultat : le confort intérieur est renforcé, les variations de température limitées et les besoins en chauffage ou climatisation réduits. La diminution des ponts thermiques, notamment au niveau des fenêtres et des toits, est souvent négligée et peut provoquer d’importantes pertes d’énergie. Notre solution, grâce à sa performance thermique, participe à l’optimisation de la performance énergétique conformément aux exigences de la RE2020 (Réglementation environnementale RE2020 | Ministères Aménagement du territoire Transition écologique).
Une isolation complète et durable
Au-delà de ses performances thermiques, le duo COMPRIBAND + ELASTISOL offre une isolation acoustique efficace et une protection durable contre la pluie battante et les UV.
Facile à mettre en œuvre, ce système d’étanchéité garantit performance, confort et pérennité, aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, tout en répondant aux exigences des réglementations environnementales les plus strictes.
