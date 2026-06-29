Bosch Home Comfort lance ses chauffe-eaux électriques plats Tronic 4600 T et Tronic 5600i T

Des chauffe-eaux électriques plats conçus pour optimiser chaque mètre carré

Avec une épaisseur inférieure à 30 cm, les chauffe-eaux électriques Tronic 4600 T et Tronic 5600i T trouvent facilement leur place dans les logements où chaque espace compte. Cuisine, salle de bains, placard technique ou installation en hauteur : leur format plat permet une intégration discrète tout en conservant une importante capacité de production d'eau chaude.

Disponibles en quatre capacités (45, 65, 75 et 95 litres), ces modèles offrent un niveau de confort comparable à celui de chauffe-eaux traditionnels de 100 à 200 litres grâce à leur technologie à double cuve.

Pensés pour faciliter les projets de rénovation, ils disposent d'une plaque d'accroche permettant de reprendre les fixations de certains chauffe-eaux existants, limitant ainsi les travaux lors du remplacement de l'équipement.

Confort d'eau chaude et économies d'énergie au quotidien

Les Tronic 4600 T et Tronic 5600i T reposent sur un système de semi-accumulation à double cuve garantissant une disponibilité rapide de l'eau chaude sanitaire, même lors des utilisations successives.

En complément des plages horaires programmées, la fonction Boost permet d'accélérer la montée en température afin de répondre à un besoin ponctuel d'eau chaude.

Pour optimiser la consommation énergétique, plusieurs modes de fonctionnement sont proposés :

Mode Éco , qui réduit la consommation d'énergie tout en maintenant un bon niveau de confort ;

, qui réduit la consommation d'énergie tout en maintenant un bon niveau de confort ; Mode Smart+, capable d'analyser les habitudes d'utilisation afin d'adapter automatiquement la production d'eau chaude aux besoins réels du foyer.

Le Tronic 5600i T : un chauffe-eau connecté pour une gestion intelligente de l'eau chaude

Le Tronic 5600i T se distingue par sa connectivité native grâce à une carte Wi-Fi intégrée de série.

Pilotable depuis l'application Bosch HomeCom Easy, il permet de :

programmer le fonctionnement à distance ;

activer la fonction Boost avant le retour au domicile ;

suivre les consommations d'eau chaude en temps réel ;

ajuster les réglages afin de réduire les dépenses énergétiques.

Son interface tactile avec affichage LED couleur facilite également le paramétrage directement sur l'appareil.

Une conception pensée pour la durabilité

Afin de préserver durablement les performances de l'équipement, Bosch Home Comfort équipe les deux modèles d'une résistance inox protégée dans un fourreau. Non immergée dans l'eau, celle-ci limite fortement les phénomènes d'entartrage, simplifie les opérations de maintenance et contribue à prolonger la durée de vie du chauffe-eau.

Des solutions adaptées aux logements comme aux petits bâtiments tertiaires

Grâce à leur faible encombrement et à leur niveau de confort élevé, les Tronic 4600 T et Tronic 5600i T répondent aux besoins de nombreux environnements :

appartements ;

maisons individuelles ;

cabinets médicaux et dentaires ;

cabinets de kinésithérapie ;

instituts de beauté ;

petits locaux commerciaux.

Ils constituent une solution particulièrement adaptée aux projets de rénovation énergétique et aux bâtiments où l'optimisation de l'espace est un critère essentiel.

Les atouts des chauffe-eaux électriques Bosch Home Comfort

Format plat de moins de 30 cm d'épaisseur.

Installation verticale ou horizontale réversible.

Technologie double cuve pour un confort optimisé.

Fonction Boost pour une chauffe rapide.

Modes Éco et Smart+ pour réduire les consommations.

Connectivité Wi-Fi de série sur le Tronic 5600i T.

Pilotage via l'application Bosch HomeCom Easy.

Résistance inox sous fourreau limitant l'entartrage.

Quatre capacités : 45, 65, 75 et 95 litres.

Avec ces deux nouveaux chauffe-eaux électriques plats, Bosch Home Comfort renforce son positionnement sur le marché de la production d'eau chaude sanitaire en proposant des équipements qui répondent aux nouvelles attentes des utilisateurs : un encombrement réduit, un confort optimal, une consommation maîtrisée et des fonctionnalités connectées au service des économies d'énergie.

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