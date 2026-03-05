Vos engins de chantier représentent de lourds investissements. Ils sont précieux : assurez-les !

Podcast
Publié le 05 mars 2026

Vous avez acheté des engins de chantier et du matériel ? S’agissant d’importants investissements pour votre entreprise, il est indispensable de penser à les assurer contre les dommages qu’ils peuvent subir ! Découvrez la garantie Bris de machines de SMABTP.
En tant qu’entreprise du BTP, les engins de chantier (bulldozers, pelleteuses, pelles, etc.) que vous achetez constituent des investissements lourds, essentiels au bon fonctionnement de votre activité. 

À la suite d’un incendie, d’un vol, d’un acte de vandalisme, d’une collision… votre matériel peut être endommagé ou inutilisable avec pour conséquence, notamment, de ralentir votre chantier.
 
Pour travailler sereinement, il est indispensable de souscrire une garantie Bris de machine, qui couvre les dommages accidentels pouvant survenir lorsque vos engins sont en activité, à l’arrêt, en transit ou lors des phases de chargement et de déchargement. 

Avec la garantie Bris de machines proposée par SMABTP, vos engins et matériels sont protégés en cas de vol, d’incendie, de casse, de renversement…, mais également en cas de défaillance technique (panne interne, casse mécanique, incendie interne) ou d’événement extérieur. 
Vous sécurisez ainsi votre trésorerie en cas d’incident et assurez la continuité de vos activités.

Au travers d’exemples très concrets, cette vidéo vous explique comment, en assurant vos engins et matériels, vous les protégez ! 

 

