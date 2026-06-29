La situation du carton dans la filière de l’emballage

À l’échelle européenne, le marché de l’emballage en carton est estimé à environ 60 milliards d’euros en 2025*. Il repose sur trois types de produits avec les emballages constitués de carton ondulé (65 % des ventes sur le marché), de cartonnages (24 %) et de papier simple (11 %). Avec plus de la moitié des demandes en carton, l’industrie agroalimentaire est le principal secteur utilisant ce type d’emballage.

L’apport du carton pour la supply chain des professionnels dépend beaucoup de la conjoncture économique et du dynamisme des productions alimentaire et manufacturière. En Europe, on a pu constater un essor exceptionnel sur l’année 2022, puis une baisse depuis avec le retour en force des emballages plastiques.

Pour autant, des études récentes tendent à montrer que le carton est un matériau d’emballage qui reste très compétitif et devrait regagner de nombreuses parts de marché à l’horizon 2030. Le secteur industriel doit en effet répondre à de nouvelles réglementations comme la loi PPWR (interdiction du plastique à usage unique en restauration et des sacs plastiques légers). Il apparaît donc judicieux de se tourner vers les multiples possibilités offertes par ce type d’emballage.

Un matériau pratique, léger et économique

Les marques spécialisées dans les cartons d’emballage mettent à la disposition des professionnels de tous les secteurs des produits qui se distinguent par leur légèreté et leur aspect modulaire. Les cartons gagnent ainsi à être employés pour augmenter le taux de chargement des palettes, diminuer le nombre de camions nécessaires pour le transport et la livraison et améliorer la stabilité comme la densité des chargements.

L’emballage en carton contribue à augmenter l’efficacité de la supply chain, en particulier dans les domaines nécessitant une forte rotation logistique comme l’e-commerce, l’agroalimentaire et la grande distribution. Pouvant être conçu sur-mesure, le carton ondulé offre également un très bon rapport qualité/prix pour des achats en gros.

Le carton, un choix éco-responsable

Avec les préoccupations actuelles autour du climat, le carton prend une longueur d’avance sur le plastique, beaucoup plus polluant, dont l’usage va être fortement réglementé dans les années à venir. Les emballages en carton contribuent à réduire l’empreinte carbone des chaînes logistiques pour favoriser la transition écologique des entreprises.

Le carton ondulé tire son épingle du jeu avec sa conception basée sur les fibres recyclées. Les fibres ont l’avantage d’être réutilisées à plusieurs reprises (jusqu’à 8 fois dans le cadre industriel) sans perdre en qualité. Les emballages en carton s’inscrivent alors pleinement dans l’économie circulaire et participent à la décarbonation du secteur industriel.

Le carton reste un matériau d’emballage incontournable pour la supply chain des entreprises du domaine industriel. Ses qualités de base (légèreté, modularité, praticité) vont aujourd’hui de pair avec une forte capacité de recyclage, idéale pour répondre aux enjeux climatiques actuels et réduire l’empreinte carbone des chaînes logistiques.

* Source : Xerfi - Le panorama de l’industrie de l’emballage carton en Europe