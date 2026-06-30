Ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS pour portes coupe-feu
Le GR500 FS constitue une alternative remarquable aux ferme-portes traditionnels. Ce ferme-porte intelligent débrayable permet une utilisation libre et sans contrainte des portes coupe-feu tout en assurant leur fermeture en cas de détection incendie. Plus besoin de tenir la porte ou de la bloquer : moins de contacts avec la porte et donc plus d’hygiène.
Évite le contact et le blocage de la porte
Les + produit GROOM :
- « Porte libre » : élimine la contrainte de la fermeture automatique du ferme-porte
- Permet une position libre du vantail, notamment ouvert : évite toute manipulation et tout contact avec la porte
- Garantit la fermeture du vantail, par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le compartimentage
- Alimentation 24/48 Vcc avec sélection automatique
- Conforme aux normes : feu EN 1634, EN 1154, EN 1155, certifié CE et accessibilité HPMR
- Pas de câble apparent (pour une pose côté paumelles corps sur dormant type G)
Les caractéristiques du ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS, hygiénique, pratique et sécuritaire, en font une solution adaptée aux bâtiments publics et de santé.
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