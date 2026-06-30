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Ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS pour portes coupe-feu

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Communiqué
Publié le 30 juin 2026
Sécurité incendie : les ferme-portes sur portes coupe-feu compliquent l’accès des PMR, un enjeu majeur pour les établissements hospitaliers.
Ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS pour portes coupe-feu - Batiweb

Le GR500 FS constitue une alternative remarquable aux ferme-portes traditionnels. Ce ferme-porte intelligent débrayable permet une utilisation libre et sans contrainte des portes coupe-feu tout en assurant leur fermeture en cas de détection incendie. Plus besoin de tenir la porte ou de la bloquer : moins de contacts avec la porte et donc plus d’hygiène.

Évite le contact et le blocage de la porte

Les + produit GROOM :

  • « Porte libre » : élimine la contrainte de la fermeture automatique du ferme-porte
  • Permet une position libre du vantail, notamment ouvert : évite toute manipulation et tout contact avec la porte
  • Garantit la fermeture du vantail, par ordre de la centrale incendie CMSI assurant le compartimentage
  • Alimentation 24/48 Vcc avec sélection automatique
  • Conforme aux normes : feu EN 1634, EN 1154, EN 1155, certifié CE et accessibilité HPMR 
  • Pas de câble apparent (pour une pose côté paumelles corps sur dormant type G)

Les caractéristiques du ferme-porte intelligent débrayable GR500 FS, hygiénique, pratique et sécuritaire, en font une solution adaptée aux bâtiments publics et de santé.  

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