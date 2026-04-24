SOLARYSPOT : la station solaire au sol EDILIANS qui simplifie le photovoltaïque

Acteur historique de la toiture et des solutions de rénovation énergétique, EDILIANS poursuit le développement de son offre solaire en y intégrant SOLARYSPOT, une station solaire au sol lestée pour 2 modules photovoltaïques, conçue pour simplifier et démocratiser l’accès à l’énergie solaire.

Une gamme solaire complète, pensée pour tous les projets

Déjà reconnue pour ses solutions solaires pour toiture en tuiles ou ardoises, plates ou terrasses avec les tuiles solaires, systèmes en intégration ou surimposition, ainsi que les onduleurs solaires et batteries de stockage – EDILIANS va encore plus loin en proposant désormais une solution au sol, capable de répondre à de nouveaux usages et contraintes de terrain.

Avec SOLARYSPOT, la marque s’adresse aussi bien :

aux particuliers souhaitant produire leur propre électricité en autoconsommation,

qu’aux sites tertiaires ou industriels recherchant une solution solaire rapide à mettre en œuvre, sans modifications lourdes de l’existant

SOLARYSPOT : la station solaire au sol qui simplifie le photovoltaïque

SOLARYSPOT est une station solaire au sol lestée, conçue pour accueillir deux modules photovoltaïques standards. Sa particularité : une mise en œuvre ultra-rapide, sans fondation ni terrassement.

Parmi ses principaux atouts :

Installation express : environ 20 minutes, avec seulement deux clés plates,

Zéro génie civil : aucune fondation, structure entièrement réversible,

Montage simple et intuitif, sans outillage lourd,

Résistance et durabilité grâce à une structure en acier galvanisé,

Aucune empreinte permanente sur le sol,

Fabrication française, gage de qualité et d’engagement durable.

Pensée dans une logique Plug-and-Play, la station solaire SOLARYSPOT permet de déployer rapidement une production photovoltaïque fiable, tout en conservant une grande souplesse d’installation.

Une réponse concrète aux enjeux actuels de la transition énergétique

Avec l’arrivée de SOLARYSPOT, EDILIANS affirme sa volonté de proposer des solutions solaires accessibles, performantes et adaptées aux réalités du terrain. Cette nouvelle station s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe : accompagner les professionnels du bâtiment et leurs clients vers une autoconsommation énergétique plus simple, plus rapide et plus durable.

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