ConnexionS'abonner
Fermer

EDIPACK d’EDILIANS : le pack solaire tout-en-un prêt à l’emploi

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 14 novembre 2025

EDIPACK, le pack solaire tout-en-un prêt à l’emploi, simplifie l’installation photovoltaïque avec système EASY ROOF TOP pour 3 modules sur tous types de tuiles.
EDIPACK d’EDILIANS : le pack solaire tout-en-un prêt à l’emploi - Batiweb

Avec EDIPACK, tout est dans la boite

Pour des chantiers en toute simplicité, EDIPACK comprend dans une même boîte tous les éléments nécessaires à l’installation de panneaux solaires :

  • 3 modules photovoltaïques et tous les accessoires pour leur installation, additionnable à l’envie*
  • une déclinaison du pack en fonction du type de couverture avec 7 types de fixations, avec ou sans rail

Compact et léger (120 x 20 x 20 cm avec rail), ce pack solaire est à la fois facile à stocker et à transporter, pour des préparations de chantier simplifiées !

Une pose sans surprise 

Une boîte facile à manipuler, aucune pièce à chercher, une mise en œuvre facilitée : EDIPACK rend l’installation solaire ultra-easy ! Fixez jusqu’à 3 modules photovoltaïques en surimposition en toute sérénité, en suivant les étapes de mise en œuvre du système EASY ROOF TOP simplifiées : 

  • un assemblage modulable, par emboîtement de cadres et d’abergements
  • un système sans joint : l’étanchéité est assurée par recouvrement
  • une fixation simplifiée, avec une seule vis de serrage

Le top de la performance 

Acteur historique du solaire, EDILIANS s’engage à fournir des solutions hautement performantes pour tous vos chantiers. La solution de fixation en surimposition EASY ROOF TOP pour modules photovoltaïques cadrés est compatible avec toutes couvertures tuiles, ardoises et sinusoïdales, en portrait et paysage.

Une solution qui offre à la fois :

  • une excellente résistance aux UV, intempéries et agressions extérieures, sur le long terme
  • une étanchéité à toute épreuve 
  • une ventilation optimale des modules

Preuve que cette solution solaire a tout pour plaire, EDILIANS garantit une parfaite qualité d’installation et d’étanchéité…jusqu’à 30 ans !

* dans le respect de l’ETN et du domaine d’emploi

Documentation

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
EDILIANS - Batiweb

Leader français des tuiles en terre cuite, EDILIANS, apporte des solutions concrètes pour...

65 Chemin DU MOULIN CARRON
69570 DARDILLY
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.