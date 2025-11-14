EDIPACK d’EDILIANS : le pack solaire tout-en-un prêt à l’emploi
Publié le 14 novembre 2025
Avec EDIPACK, tout est dans la boite
Pour des chantiers en toute simplicité, EDIPACK comprend dans une même boîte tous les éléments nécessaires à l’installation de panneaux solaires :
- 3 modules photovoltaïques et tous les accessoires pour leur installation, additionnable à l’envie*
- une déclinaison du pack en fonction du type de couverture avec 7 types de fixations, avec ou sans rail
Compact et léger (120 x 20 x 20 cm avec rail), ce pack solaire est à la fois facile à stocker et à transporter, pour des préparations de chantier simplifiées !
Une pose sans surprise
Une boîte facile à manipuler, aucune pièce à chercher, une mise en œuvre facilitée : EDIPACK rend l’installation solaire ultra-easy ! Fixez jusqu’à 3 modules photovoltaïques en surimposition en toute sérénité, en suivant les étapes de mise en œuvre du système EASY ROOF TOP simplifiées :
- un assemblage modulable, par emboîtement de cadres et d’abergements
- un système sans joint : l’étanchéité est assurée par recouvrement
- une fixation simplifiée, avec une seule vis de serrage
Le top de la performance
Acteur historique du solaire, EDILIANS s’engage à fournir des solutions hautement performantes pour tous vos chantiers. La solution de fixation en surimposition EASY ROOF TOP pour modules photovoltaïques cadrés est compatible avec toutes couvertures tuiles, ardoises et sinusoïdales, en portrait et paysage.
Une solution qui offre à la fois :
- une excellente résistance aux UV, intempéries et agressions extérieures, sur le long terme
- une étanchéité à toute épreuve
- une ventilation optimale des modules
Preuve que cette solution solaire a tout pour plaire, EDILIANS garantit une parfaite qualité d’installation et d’étanchéité…jusqu’à 30 ans !
* dans le respect de l’ETN et du domaine d’emploi
