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NOVATYS® FLAT ECM : caisson de ventilation extra-plat pour la rénovation tertiaire

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Communiqué
Publié le 23 avril 2026
NOVATYS® FLAT ECM : caisson de ventilation compact pour rénovation tertiaire, optimisant qualité d’air intérieur (QAI) et performance énergétique.
NOVATYS® FLAT ECM : caisson de ventilation extra-plat pour la rénovation tertiaire - Batiweb

Dans le cadre des projets de rénovation énergétique, NOVATYS® FLAT ECM apporte une réponse complète :

  • amélioration durable de la qualité d’air,
  • réduction des consommations grâce au moteur ECM basse consommation,
  • intégration discrète dans les espaces contraints,
  • régulation intelligente pour un pilotage précis.

Disponible en six versions, il se distingue également par sa facilité d’installation et de maintenance, un atout clé pour les professionnels du CVC.

Le caisson de ventilation le plus compact du marché

Dans les projets de rénovation tertiaire, l’intégration d’un système de traitement d’air est souvent complexe : faux-plafonds bas, locaux techniques exigus, contraintes d’encombrement.

Grâce à sa conception extra-plate, le NOVATYS® FLAT ECM s’adapte parfaitement aux espaces restreints :

•    hauteur ultra-compacte de 325 à 590 mm,
•    encombrement réduit au sol,
•    installation facilitée en faux-plafond.

Cette compacité en fait l’un des caissons de ventilation les plus plats du marché, permettant de s’intégrer là où les solutions classiques échouent.

Régulation intelligente Oxeo® Touch3 intégrée

Le NOVATYS® FLAT ECM intègre de série la régulation Oxeo® Touch3, véritable avantage technologique.

Ses bénéfices :

  • gestion optimisée du confort thermique,
  • pilotage précis des débits d’air,
  • interface intuitive pour une prise en main rapide,
  • compatibilité avec les protocoles de communication modernes,
  • scénarios de fonctionnement personnalisables.

L’intégration directe dans le caisson permet un gain de temps à l’installation et une accessibilité simplifiée pour la maintenance.

Installation rapide et maintenance simplifiée

Pensé pour les installateurs, ce caisson de ventilation compact offre une grande flexibilité :

  • installation au sol, au plafond ou en position verticale,
  • système Plug & Play pour une mise en service rapide,
  • double trappe de visite (haut et bas) pour un accès facilité aux composants.

Résultat : un gain de temps sur chantier et une maintenance optimisée.

Un caisson de ventilation polyvalent pour tous les projets tertiaires

Le NOVATYS® FLAT ECM se distingue par sa grande adaptabilité. Il répond aux besoins de nombreux secteurs :

  • bureaux,
  • commerces,
  • hôtellerie,
  • établissements d’enseignement,
  • cuisines professionnelles,
  • projets de rénovation énergétique.

6 versions disponibles :

  • Batterie électrique intégrée
  • Batterie eau chaude
  • Batterie change-over (chauffage/refroidissement – disponible juin 2026)
  • Batterie détente directe DX (disponible juin 2026)
  • Version sans batterie
  • Version esclave pour installations en cascade

Grâce à ses différentes configurations, il peut également assurer la compensation d’air en cuisines professionnelles, un enjeu majeur pour le confort et la performance des systèmes d’extraction.

Caractéristiques techniques du NOVATYS® FLAT ECM

  • Débit : 600 à 5000 m³/h
  • Hauteur : 325 à 590 mm
  • Motorisation : ECM basse consommation
  • Régulation : Oxeo® Touch3 intégrée
  • Filtration : G4 de série, option F7 ou M9
  • Installation : multi-positions (sol, plafond, vertical)
  • Usage : intérieur
  • Maintenance : 2 trappes de visite sur charnières
  • Mise en service : Plug & Play (alimentation unique)

Pourquoi choisir un caisson de ventilation extra-plat en rénovation ?

Le NOVATYS® FLAT ECM répond parfaitement aux enjeux actuels :

  • optimisation de l’espace en rénovation,
  • amélioration de la qualité d’air intérieur,
  • réduction des consommations énergétiques,
  • simplification de la mise en œuvre.

Il constitue ainsi une solution performante et durable pour les professionnels du génie climatique et de la rénovation tertiaire.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

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