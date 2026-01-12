Après des années de carrière chez Legrand et Griffon, Jean-Philippe Sazeldas rejoint les rangs d’Ubbink. Il devient le directeur général France du fabricant de solutions de ventilation, d’isolation et d’étanchéité.

Nouvelle année, nouvelle nomination chez Ubbink. La filiale du groupe Centrotrec Industries – spécialisée dans les produits de ventilation, d’isolation et d’étanchéité – a nommé Philippe Salzedas au poste de directeur général France.

Poste qu’il occupe depuis le 1er janvier, remplaçant ainsi Xavier Mathelin, à la tête de l’activité française pendant plus de 27 ans.

« Inspiré par le travail accompli sous la direction de Xavier Mathelin, je souhaite poursuivre cet élan tout en y apportant un regard neuf, ouvert et résolument tourné vers l’avenir », salue le nouveau DG d’Ubbink France.

Il poursuit : « Ensemble, nous saurons relever les défis de demain, qu’ils concernent le chauffage, la ventilation ou l’enveloppe du bâtiment, pour continuer à faire grandir et rayonner notre marque. »

De l’industrie musicale aux professionnels du bâtiment

Diplômé en ventes et marketing, Jean-Philippe Salzedas amorce sa carrière dans l’industrie musicale. Il est en effet Product Manager chez Universal Group avant de s’orienter dans le bâtiment, en rentrant chez Legrand en 1998. Au sein du fabricant de produits électroniques et électriques, il est d’abord responsable régional des ventes en GSB puis chef des ventes Ouest marché professionnel.

M. Sazeldas bifurque en 2011 vers les solutions professionnelles de collage, d’étanchéité, de soudage de la lubrification et d'entretien de la marque Griffon. Il en dirige l’activité Marketing et commerciale en France. En 2024, il chapeaute le développement de la division Griffon Professionnel en Espagne.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jean-Philippe Salzedas parmi nous. Son expérience professionnelle, sa connaissance du terrain et sa vision humaine seront de véritables atouts pour accompagner nos projets et soutenir nos équipes au quotidien », se réjouit le Codir d’Ubbink France.

Équipe constituée de Nathalie Souchet, attachée de direction et chargée de la relation interne, Pierre-Henry Chaillou, directeur Marketing et Industrie, Jérôme Boin, directeur commercial Négoce, Jean-Philippe Bidot, responsable Supply Chain, ainsi que Jérôme Guimard, responsable administratif et financier.

Par Virginie Kroun