Système COMPRIBAND + ELASTISOL : Une étanchéité certifiée et inégalée pour les menuiseries

Communiqué
Publié le 17 septembre 2025
TRAMICO confirme son expertise dans la construction durable avec des solutions innovantes, performantes et adaptées aux exigences énergétiques.
Les récents tests menés au CEBTP viennent en effet de valider l’efficacité du système COMPRIBAND + ELASTISOL, qui dépasse très largement les seuils requis par les normes en vigueur.

  • Perméabilité à l’air : le système a enregistré une valeur record de 0,0003 m³/h/ml de joint à 100 Pa, soit 1 000 fois inférieure à la limite exigée pour la classe 1R (≤ 0,3 m³/h/ml).
  • Étanchéité à la pluie battante : aucun signe de fuite n’a été observé jusqu’à une pression de 1 620 Pa, soit près de 3 fois la performance minimale exigée (≥ 600 Pa).

Ces résultats confirment la fiabilité du duo COMPRIBAND + ELASTISOL, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Isolation thermique et acoustique : un système complet et performant 

Pour garantir une isolation thermique et acoustique maximale, le COMPRIBAND et l’ELASTISOL forment un système d’étanchéité à 3 niveaux, parfaitement complémentaire.

À l’extérieur, le COMPRIBAND protège contre la pluie battante et les UV. À l’interface, l’association COMPRIBAND + ELASTISOL renforce l’étanchéité à l’air au niveau des jonctions. En parfaite synergie, l’ELASTISOL, mousse polyuréthane à mémoire de forme, s’infiltre au cœur de ses alvéoles imprégnées pour fusionner avec le COMPRIBAND et créer une membrane d’étanchéité, tout en compensant les mouvements naturels des matériaux. Ensemble, ils forment un système complet, simple à poser, garantissant performance, confort et pérennité pour tous les projets, neufs comme en rénovation.

Un atout majeur pour la construction durable

À l’heure où les réglementations environnementales imposent des niveaux de performance toujours plus stricts, le système COMPRIBAND + ELASTISOL s’impose comme une solution idéale pour réduire les déperditions thermiques, améliorer le confort intérieur et prolonger la durée de vie des menuiseries.

 

TRAMICO

TRAMICO est un fabricant français de solutions techniques pour l’étanchéité...

14 Avenue de l'Europe
76220 GOURNAY EN BRAY
France

