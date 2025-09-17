Schöck : solutions béton préfabriqué et construction durable

Prédalles : isolation thermique et performance structurelle avec Schöck Rutherma® et Bole®

Le rupteur thermique Schöck Rutherma®, certifié par le CSTB toutes zones sismiques, réduit jusqu’à 90 % les ponts thermiques structurels. Idéal pour les prédalles, il combine légèreté, modularité et rapidité de mise en œuvre. Résultats : un meilleur confort thermique, une manipulation simplifiée en usine et une réduction durable des coûts énergétiques.

De son côté, l’armature anti-poinçonnement Schöck Bole® supprime les retombées de poutres entre poteaux, optimisant à la fois l’architecture et l’économie de projet. Livrée prête à poser, elle renforce la productivité des préfabricants.

Murs préfabriqués : connecteurs thermiques Schöck Isolink®

Le connecteur thermique Schöck Isolink®, en fibres de verre composite, est une alternative innovante aux ancrages traditionnels.

Ses atouts :

conductivité thermique extrêmement faible,

compatibilité avec prémurs isolés et panneaux sandwich,

certification Passivhaus,

simplicité de mise en œuvre avec seulement 4 connecteurs/m².

Balcons et acrotères : Schöck Isokorb®, le rupteur thermique de référence

Le rupteur Schöck Isokorb®, validé par un DTA CSTB, assure une isolation thermique et acoustique optimale tout en simplifiant la préfabrication des balcons et acrotères. Disponible en deux épaisseurs (80 et 120 mm), il s’intègre directement aux éléments préfabriqués pour une pose rapide et sans aléas.

Coffrage perdu : Schöck Signo® pour des finitions impeccables

Polyvalent, le coffrage perdu Schöck Signo® remplace le coffrage traditionnel en rives de prédalles, poutres, balcons ou murs. Résistant et léger, il garantit un parement lisse et homogène, tout en réduisant déchets, nuisances et coûts de production.

Escaliers préfabriqués : confort acoustique avec Schöck Tronsole®

Le système Schöck Tronsole® isole efficacement les bruits de chocs dans les cages d’escaliers. Adapté à toutes les configurations (droits, tournants, hélicoïdaux), il permet aux préfabricants de livrer des escaliers prêts à poser, avec isolation acoustique intégrée et confort accru pour les usagers.

Schöck : un partenaire global pour la préfabrication béton

Au-delà de ses solutions techniques, Schöck accompagne les préfabricants avec :

des logiciels de dimensionnement (Bole ® , Isolink ® ),

, Isolink ), une bibliothèque BIM/CAD complète,

une assistance technique personnalisée en usine et sur chantier.

Avec son concept global TELLIGENT®, Schöck repense la construction modulaire et préfabriquée : rapidité, flexibilité et économies au service des projets de demain.

