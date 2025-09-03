Le spécialiste du ciment décarboné Hoffmann Green affiche un premier semestre 2025 record, marqué par une hausse de 151 % de sa production et un renforcement de ses partenariats. Malgré un résultat net encore négatif, l’entreprise vendéenne confirme ses ambitions à horizon 2030.

Une croissance hors norme. Hoffmann Green Cement Technologies a dévoilé ce 3 septembre ses résultats semestriels 2025, et les chiffres traduisent un véritable bond en avant : +151 % de volumes produits et vendus par rapport à l’an dernier.

Avec 19 640 tonnes sorties de ses usines au premier semestre, la société dépasse déjà le total de l’année 2024. Une performance qui illustre l’adoption croissante de ses ciments 0 % clinker sur les chantiers français.

« Le premier semestre 2025 a été caractérisé par la forte hausse de nos volumes de production, témoignant de l’adoption croissante de nos solutions au sein du secteur de la construction », déclarent Julien Blanchard et David Hoffmann, cofondateurs de la société.

Une activité commerciale en plein essor

Au cours des six premiers mois de l’année, plus de 130 chantiers ont été approvisionnés, représentant plus de 60 000 m³ de béton décarboné livrés sur l’ensemble du territoire par 10 000 camions-toupies. Le chiffre d’affaires atteint 3,5 millions d'euros, en hausse de 8 % par rapport au S1 2024, et constitué exclusivement de ventes de ciment.

Si l’EBITDA reste négatif (-5,7 millions d'euros, contre -3,1 millions d'euros un an plus tôt), la direction insiste sur la transformation du modèle, désormais basé sur la vente directe, plutôt que sur les droits d’entrée liés aux licences internationales.

Des partenariats stratégiques renforcés

Le déploiement s’appuie sur un maillage solide de partenaires. Le groupe a prolongé son accord avec Bouygues Immobilierjusqu’en 2027 et intensifié sa collaboration avec Trecobat, qui utilise les ciments Hoffmann sur plus de 100 maisons individuelles dans l’Ouest de la France.

S’y ajoutent un partenariat avec le groupe Morisset en Vendée et un contrat pluriannuel avec GBMP Bâtiment, actif en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. « Ces nouveaux accords confirment l’attractivité de nos solutions 0 % clinker auprès des acteurs du bâtiment, soucieux de concilier performance environnementale et exigence technique », souligne la société.

Reconnaissance technique et percée internationale

Sur le plan réglementaire, Hoffmann Green a franchi un cap avec l’obtention d’un premier Avis Technique (ATEC) pour son ciment H-UKR, une première mondiale pour un ciment sans clinker. De plus, en juillet, la certification ASTM C1157 aux États-Unis a validé la fiabilité de cette technologie selon les standards internationaux les plus exigeants.

Ces jalons ouvrent de nouvelles perspectives, notamment sur les marchés américains et saoudiens, déjà identifiés comme relais de croissance.

Une feuille de route ambitieuse jusqu’en 2030

Hoffmann Green confirme son objectif de commercialiser 50 000 tonnes de ciment d’ici fin 2025, tout en visant un EBITDA positif sous réserve de nouveaux contrats de licences. À plus long terme, l’entreprise prévoit la construction d’une troisième unité de production en Rhône-Alpes d’ici 2027-2028 et une capacité totale d’un million de tonnes en 2030.

La société vise alors 150 millions d'euros de chiffre d’affaires et l’homologation de six nouveaux ciments à base de co-produits industriels. « Cette bonne dynamique commerciale confirme la pertinence de notre trajectoire industrielle fondée sur l’innovation et la diversification », insistent ses dirigeants.

Par Jérémy Leduc