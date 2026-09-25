Tapis d’accueil : les intégrer dès la conception du bâtiment

Anticipez le choix et l’implantation de votre tapis d’entrée dès la phase de conception

Architectes, bureaux d’études, promoteurs, économistes de la construction ou artisans spécialisés dans les revêtements de sol : lorsque vous élaborez les plans de votre futur bâtiment, l’entrée mérite une attention particulière. Trop souvent considéré comme un équipement de finition, le tapis d’accueil doit pourtant être intégré dès les premières phases du projet afin d’optimiser son efficacité, son intégration esthétique et sa mise en oeuvre.

Un équipement indispensable pour l’image, la sécurité et la durabilité du bâtiment

Une première impression à l'entrée du bâtiment : le tapis d’accueil contribue à la qualité perçue des espaces. Au-delà de son aspect esthétique, il joue un rôle essentiel en matière de sécurité en limitant les risques de glissade liés à l’humidité et aux salissures apportées par le trafic piétonnier.

Il constitue également une protection efficace des revêtements de sol intérieurs. En captant les poussières, gravillons et l’humidité dès l’entrée, il réduit l’encrassement des locaux, limite l’usure prématurée des sols et diminue les coûts d’entretien et de maintenance.

La barrière de propreté : une démarche en trois zones

Pour obtenir un résultat optimal, il est recommandé de mettre en place une véritable barrière de propreté organisée en trois zones complémentaires :

Zone 1 : à l’extérieur , avec un revêtement permettant de gratter les semelles et d’éliminer les salissures grossières (inserts brosses ou caoutchouc noir)

, avec un revêtement permettant de gratter les semelles et d’éliminer les salissures grossières (inserts brosses ou caoutchouc noir) Zone 2 : dans le sas ou sous abri , avec un revêtement assurant une fonction de grattage complémentaire et un début d’absorption de l’humidité (revêtement Grattant-Séchant ou Reps)

, avec un revêtement assurant une fonction de grattage complémentaire et un début d’absorption de l’humidité (revêtement Grattant-Séchant ou Reps) Zone 3 : à l’intérieur, avec un revêtement séchant destiné à capter l’humidité résiduelle et à finaliser le nettoyage des semelles (revêtement Soft)

Cette succession de zones permet d’améliorer considérablement la propreté des espaces intérieurs tout en préservant les revêtements de sol.

La réponse DINAC : les tapis à structure métalliques ARAVIS

Pour les bâtiments recevant un trafic important, la gamme ARAVIS DINAC apporte une solution robuste et durable. Constitués de profilés en aluminium brut assemblés mécaniquement, ces tapis sont spécialement conçus pour les espaces à fort passage : établissements recevant du public, surfaces commerciales, bâtiments tertiaires, établissements scolaires ou équipements publics.

Leur structure métallique garantit une excellente stabilité dimensionnelle et une résistance élevée aux charges roulantes telles que les chariots ou autres équipements de manutention. Fabriqués en France sur notre site de La Mure, les tapis ARAVIS sont adaptés à un usage intensif et répondent aux exigences d’accessibilité PMR lorsqu’ils sont installés en pose encastrée ou équipés d’une rampe d’accès.

Réserver la fosse dès les plans : un point clé du projet

L’intégration d’un tapis d’accueil performant nécessite d’anticiper son implantation dès la conception du bâtiment. Il est recommandé de définir précisément sur les plans l’emplacement, les dimensions et la profondeur de la fosse afin de prévoir la réservation dans la dalle ou la chape.

Cette anticipation permet à notre atelier de fabrication de réaliser un tapis parfaitement adapté à votre projet. Les tapis ARAVIS sont disponibles en plusieurs hauteurs de rails afin de s’adapter à la profondeur de fosse prévue.

Pour garantir l’efficacité de la barrière de propreté, le tapis doit couvrir toute la largeur du passage, idéalement la largeur de la porte ou de la circulation concernée. Sa longueur doit permettre de réaliser au minimum 5 à 6 pas afin d’assurer un nettoyage et un séchage efficaces des semelles.

Lorsque la fosse existe déjà, il est recommandé de fournir un gabarit physique précis afin de garantir une fabrication conforme aux dimensions réelles du chantier.

Choisir le bon revêtement selon l’emplacement du tapis

Le choix du revêtement est déterminant pour assurer les performances attendues.

Inserts brosses ou caoutchouc : recommandés en extérieur pour gratter les semelles.

: recommandés en extérieur pour gratter les semelles. Inserts grattants REPS : adaptés aux zones extérieures sous abri ou aux sas d’entrée.

: adaptés aux zones extérieures sous abri ou aux sas d’entrée. Inserts combinés Grattants-Séchants : assurent simultanément le retrait des salissures et l’absorption de l’humidité.

: assurent simultanément le retrait des salissures et l’absorption de l’humidité. Inserts séchants SOFT : destinés aux espaces intérieurs pour retenir l’humidité résiduelle.

Selon les contraintes du projet, la nature du trafic et la localisation du tapis, nos équipes peuvent vous orienter vers la structure et le revêtement les plus adaptés. Retrouvez l’ensemble de nos recommandations dans notre document d’aide à la commande des tapis ARAVIS.

Faites-vous accompagner par nos spécialistes

Chaque projet présente ses propres contraintes de circulation, d’accessibilité ou d’intégration architecturale. C’est pourquoi nos spécialistes vous accompagnent dès la phase d’étude pour définir les dimensions, la structure, les revêtements et les modalités de fabrication les plus adaptés à votre bâtiment.

Une anticipation en amont garantit une intégration optimale du tapis et un résultat durable, parfaitement conforme aux exigences de votre projet.

Téléchargez notre guide d’aide à la commande

Pour faciliter la prise de cotes et préparer votre commande dans les meilleures conditions, DINAC met à votre disposition un document d’aide à la commande des tapis ARAVIS.

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