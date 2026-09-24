CLOSURA : l’aluminium au cœur des aménagements extérieurs

Depuis près de 20 ans, CLOSURA développe et fabrique des solutions en aluminium destinées aux professionnels du bâtiment et de l’habitat. Portails, clôtures, carports, abris ou encore pergolas : l’entreprise implantée au Thou, en Charente-Maritime, propose une offre axée sur le sur-mesure, la durabilité et l’esthétique.

Reprise en 2021 par Christophe Charles, CLOSURA compte aujourd’hui 27 collaborateurs et intervient en France, en Belgique et au Luxembourg. Pour accompagner son développement, l’entreprise poursuit l’élargissement de son offre et renforce progressivement ses équipes.

Une offre qui évolue avec les attentes du marché

« Notre priorité est aujourd’hui de structurer l’entreprise pour accompagner notre croissance dans la durée », explique Christophe Charles, dirigeant de CLOSURA. Cette stratégie passe notamment par le développement de nouvelles solutions, à l’image du portail sectionnel ou de la pergola à toiture vitrée, mais également par le recrutement de nouveaux collaborateurs.

L’objectif affiché est de poursuivre l’innovation tout en maintenant un niveau élevé de qualité et de service. Pour ses différentes réalisations, CLOSURA s’appuie notamment sur les profilés aluminium de Profils Systèmes, son partenaire.

Des nouveautés présentées à BATIMAT

À l’occasion de BATIMAT, CLOSURA présentera plusieurs de ses solutions dédiées à l’aménagement extérieur et à la fermeture résidentielle sur son stand C042 – Hall 5.2.

Parmi les produits exposés, la gamme d’abris aluminium O’Vent sera notamment déclinée avec une pergola à toiture vitrée. Cette configuration favorise l’apport de lumière naturelle tout en proposant un espace extérieur protégé.

CLOSURA mettra également en avant des solutions de fermeture à lames aluminium orientables. Celles-ci permettent de moduler les vues et l’ensoleillement tout en conservant une circulation naturelle de l’air.

Autre nouveauté présentée sur le salon : le portail résidentiel NAO nouvelle génération. Celui-ci associe des barreaux en applique à un éclairage LED intégré, tandis que la motorisation est dissimulée dans les montants afin de préserver les lignes du portail.

Des solutions adaptées aux contraintes des projets

Le fabricant exposera également son portail coulissant autoportant sans rail au sol. Cette conception vise notamment à répondre aux contraintes liées à certains terrains et à faciliter l’intégration du portail dans différents environnements extérieurs.

Enfin, CLOSURA dévoilera sa nouvelle génération de portails sectionnels. Dotée d’un cadre renforcé, de charnières optimisées et d’un système de guidage intégré, cette solution a été conçue pour améliorer la résistance, la tenue au vent et le confort d’utilisation.

À travers ces différentes nouveautés, CLOSURA entend poursuivre le développement de solutions en aluminium combinant fonctionnalité, esthétique et performance, tout en répondant aux évolutions des besoins en matière d’aménagement extérieur et de fermeture résidentielle.

Rendez-vous à BATIMAT, stand C042 – Hall 5.2.

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