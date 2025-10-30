Par une loi promulguée le 22 octobre, la France ratifie une convention de l'Organisation internationale du travail, vieille de plus de 40 ans. Une formalité qui peut jouer sur la sécurité des professionnels, notamment ceux du BTP.

La veille de la mise à jour des index BTP, une autre modification législative s’est affichée dans le Journal Officiel. Il s’agit de la promulgation de la loi n° 2025-983 du 22 octobre 2025.

Par ce texte, la France ratifie la convention n° 155 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la sécurité et la santé des travailleurs. Ce document a été adopté le 22 juin 1981 à Genève, lors de la 67e session de la Conférence internationale du travail.

Une formalité pour la sécurité sur chantier ?

Par cette ratification, l’État français veut formaliser ses actions législatives en termes de prévention et traçabilité de tout type de danger, sur le terrain professionnel.

Risques auxquels le secteur du BTP n’est pas étranger, qu’ils soient physiques ou psychiques. En consultant ladite convention, on peut notamment s’attendre à une plus grande responsabilisation de l’employeur pour la sécurité des ouvriers sur chantier.

Cela peut impliquer également de meilleures procédures pour améliorer les conditions de travail et voir les enquêtes en interne quand un incident se produit.

Par Virginie Kroun