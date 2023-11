Tarkett contribue à la construction de bâtiments durables avec ses Passeports Environnementaux

Le secteur du bâtiment est le premier consommateur d’énergie au monde. Pour répondre au besoin urgent d’accroître le développement durable dans ce secteur, Tarkett lance les Passeports Environnementaux. Ces fiches ont été conçues pour chaque produit dans l’objectif de faciliter le processus de certification des bâtiments durables, offrant aux clients une voie plus simple et plus efficace vers une démarche éco-responsable.

Les Passeports Environnementaux : Une transition vers des constructions durables

L’économie circulaire est au cœur du choix des matériaux et du développement des produits chez Tarkett. Avec les Passeports Environnementaux, l'entreprise franchit une nouvelle étape. Il s'agit d’un outil accessible, permettant aux clients de Tarkett de faire un pas de plus vers la certification de bâtiments durables en vue d’atteindre l’objectif du « zéro carbone » fixé par l’Etat d’ici à 2050.

Simplification du Processus de Certification

Le processus de certification environnementale d'un bâtiment peut être complexe. Tarkett est conscient de cette difficulté et a mis en place un livre blanc donnant un aperçu des étapes à suivre pour l'obtention d'une certification de bâtiments durables. Les passeports environnementaux permettent désormais d’afficher la contribution des produits Tarkett aux différents critères de certifications de bâtiments durables (HQE, BREEAM, LEED, WELL).

Des revêtements de sol durables

Le revêtement de sol joue un rôle essentiel dans l’obtention d’une certification de bâtiments durables. Ainsi, il sera plus facile de retrouver des informations sur la recyclabilité des revêtements, les émissions de COV et de formaldéhyde, l’empreinte carbone totale des produits proposés par Tarkett allant du vinyle, au linoléum et aux dalles de moquette.

Les Passeports Environnementaux de Tarkett rassemblent de nombreuses informations clés sur les produits Tarkett pour répondre aux enjeux et méthodes des différentes certifications environnementales des bâtiments en France et en Europe.

Visitez le site web du fabricant afin de découvrir comment Tarkett peut vous aider à réaliser vos projets de construction de bâtiments durables ou cliquez sur la vidéo ci-dessous pour apprendre à lire les passeports environnementaux.

Pour en savoir plus exit_to_app