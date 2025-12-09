Sebico renforce Pack’Eau avec deux nouvelles cuves hors sol

Pack’Eau : la gamme complète pour récupérer et valoriser l’eau de pluie

La gamme Pack’Eau illustre parfaitement l’engagement de Sebico pour une gestion durable de l’eau. Elle propose des solutions adaptées pour collecter, stocker et réutiliser l’eau de pluie, répondant aux besoins des maisons individuelles comme des sites professionnels :

→ Cuves enterrées (3 à 36 m³)

En polyéthylène recyclé et recyclable ou en béton

Stockage sécurisé, durable et conforme aux exigences environnementales

→ Cuves hors sol (900 à 1500 L)

Installation simple et rapide

Raccordement aux gouttières

Idéales pour : arrosage de jardin, entretien des espaces verts, lavage de véhicules, nettoyage intérieur/extérieur.

→ Atouts clés

Garantie 20 ans

Conception et fabrication françaises

Solutions intégrées pour une gestion durable de l’eau de pluie

Deux nouveaux modèles : 10PK et 15PK pour encore plus de polyvalence

Sebico élargit aujourd’hui sa gamme de cuves hors sol avec deux nouveaux modèles :

10PK – 1000 litres

15PK – 1500 litres

Pensées pour une polyvalence maximale, ces cuves vont au-delà du simple raccordement gouttière et s’adaptent à de nombreux usages :

→ Applications possibles

Arrosage des espaces verts, parcs et jardins publics

Approvisionnement en eau sur chantiers ou travaux temporaires

Abreuvement d’animaux (fermes, pâturages, refuges)

Stockage pour l’entretien d’équipements, véhicules ou machines

Eau d’appoint pour événements temporaires (marchés, foires, fêtes locales)

Ces solutions permettent aux utilisateurs de réduire leur consommation d’eau potable tout en valorisant efficacement l’eau de pluie.

Des cuves techniques, robustes et pensées pour durer

Les nouvelles cuves Pack’Eau hors sol sont conçues avec l’expertise Sebico et répondent aux exigences des professionnels :

→ Caractéristiques techniques

Design ovoïde garantissant stabilité et résistance

Polyéthylène opaque 100% recyclable, résistant aux UV, variations climatiques et produits d’entretien

Couvercle ventilé avec grilles anti-moustiques

Kit d’équipements de base fourni

Jumelage possible : augmentation facile du volume de stockage

Innover, c’est apprendre à mieux écouter l’eau pour en faire une ressource d’avenir.

L’innovation au service des usages réels

Chez Sebico, l’innovation est indissociable de l’écoute du terrain. L’entreprise conçoit ses solutions en tenant compte des besoins réels des utilisateurs : particuliers, collectivités, exploitants agricoles, gestionnaires de sites ou entreprises du bâtiment.

Avec l’élargissement de sa gamme hors sol, Sebico offre des solutions toujours plus adaptées pour faciliter la gestion durable de l’eau de pluie et accompagner la transition vers un usage plus responsable des ressources.

