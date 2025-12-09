Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Sebico renforce Pack’Eau avec deux nouvelles cuves hors sol

Partager le communiqué
Communiqué

Publié le 09 décembre 2025

Depuis près d’un siècle, Sebico conçoit des solutions durables pour l’eau et lance Impact 2030 pour accompagner professionnels et collectivités vers une gestion responsable.
Sebico renforce Pack’Eau avec deux nouvelles cuves hors sol - Batiweb

Pack’Eau : la gamme complète pour récupérer et valoriser l’eau de pluie

La gamme Pack’Eau illustre parfaitement l’engagement de Sebico pour une gestion durable de l’eau. Elle propose des solutions adaptées pour collecter, stocker et réutiliser l’eau de pluie, répondant aux besoins des maisons individuelles comme des sites professionnels :

→ Cuves enterrées (3 à 36 m³)

  • En polyéthylène recyclé et recyclable ou en béton
  • Stockage sécurisé, durable et conforme aux exigences environnementales

→ Cuves hors sol (900 à 1500 L)

  • Installation simple et rapide
  • Raccordement aux gouttières
  • Idéales pour : arrosage de jardin, entretien des espaces verts, lavage de véhicules, nettoyage intérieur/extérieur.

→ Atouts clés

  • Garantie 20 ans
  • Conception et fabrication françaises
  • Solutions intégrées pour une gestion durable de l’eau de pluie

Deux nouveaux modèles : 10PK et 15PK pour encore plus de polyvalence

Sebico élargit aujourd’hui sa gamme de cuves hors sol avec deux nouveaux modèles :

  • 10PK – 1000 litres
  • 15PK – 1500 litres

Pensées pour une polyvalence maximale, ces cuves vont au-delà du simple raccordement gouttière et s’adaptent à de nombreux usages :

→ Applications possibles

  • Arrosage des espaces verts, parcs et jardins publics
  • Approvisionnement en eau sur chantiers ou travaux temporaires
  • Abreuvement d’animaux (fermes, pâturages, refuges)
  • Stockage pour l’entretien d’équipements, véhicules ou machines
  • Eau d’appoint pour événements temporaires (marchés, foires, fêtes locales)

Ces solutions permettent aux utilisateurs de réduire leur consommation d’eau potable tout en valorisant efficacement l’eau de pluie.

Des cuves techniques, robustes et pensées pour durer

Les nouvelles cuves Pack’Eau hors sol sont conçues avec l’expertise Sebico et répondent aux exigences des professionnels :

→ Caractéristiques techniques

  • Design ovoïde garantissant stabilité et résistance
  • Polyéthylène opaque 100% recyclable, résistant aux UV, variations climatiques et produits d’entretien
  • Couvercle ventilé avec grilles anti-moustiques
  • Kit d’équipements de base fourni
  • Jumelage possible : augmentation facile du volume de stockage

Innover, c’est apprendre à mieux écouter l’eau pour en faire une ressource d’avenir.

L’innovation au service des usages réels

Chez Sebico, l’innovation est indissociable de l’écoute du terrain. L’entreprise conçoit ses solutions en tenant compte des besoins réels des utilisateurs : particuliers, collectivités, exploitants agricoles, gestionnaires de sites ou entreprises du bâtiment.

Avec l’élargissement de sa gamme hors sol, Sebico offre des solutions toujours plus adaptées pour faciliter la gestion durable de l’eau de pluie et accompagner la transition vers un usage plus responsable des ressources.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Les tags associés

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
SEBICO - Batiweb

SEBICO est une entreprise nationale qui, depuis plus de quatre-vingt-dix ans, fabrique et commercialise...

36 à 40 Rue Jean Allemane
93430 VILLETANEUSE
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.